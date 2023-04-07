國台辦制裁蕭美琴與2機構　藍委籲陸方：不該有太多過激動作

▲駐美代表蕭美琴。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

「蔡麥會」剛落幕，從中協調所有會見的駐美代表蕭美琴被中國列入黑名單。中共中央台辦發言人今（7）日受權宣布對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁。對此，國民黨立委洪孟楷表示，既然蔡麥會已經落幕，就互相尊重，呼籲中國大陸不該有更多過激的作法，不要像去年眾議院前議長裴洛西來台一樣，如此高激烈對台的動作。

在2022年8月，中共已宣佈過一次「台獨頑固份子」的7人名單，除了國安會秘書長顧立雄之外，蕭美琴也在其中，禁止本人及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構跟中國有關組織、個人進行合作，也不允許相關企業跟金主在中國謀利等。

對於中國7日再次制裁蕭美琴，蕭美琴則透過推特發文表示，「哇！中國共產黨（PRC）又制裁我了，這是第二次了」。

洪孟楷強調，既然蔡麥會已經落幕，就互相尊重，前總統馬英九也在大陸12天交流，呼籲中國大陸也不該有更多過激的作法，不要像去年裴洛西來台一樣，如此高激烈對台的動作。

洪孟楷表示，甚至馬前總統已經到中國大陸和平訪問，也認為軍機繞台可以停歇，唯有互相尊重兩岸釋出善意，才有可能有和平穩定發展的一天，這是2350萬人大家共同的期待，都希望和平避戰並且讓世界看到中華民國存在的事實。