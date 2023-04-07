▲單株抗體條件再放寬，「8類對象」3個月內未感染就可用。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布8類單株抗體適用對象用藥條件，使用條件定義，亦自6個月內無感染SARS-CoV-2縮短為3個月內，以擴大適用對象範圍。指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，由於目前尚無6個月追加單株抗體實證資料，加上新冠疫情變化快速，不建議每六個月須追加。

新冠肺炎單株抗體藥物為管制使用，醫師要先申請，取得指揮官同意後才能領取使用，以往只有開放「器官移植、接受CART-T治療、嚴重先天免疫不全、血液腫瘤、HIV感染」等5類病患可用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過指揮中心在去年9月購入1萬劑預防型單株抗體（Evusheld），該藥物1劑要價10萬元，但至今只約1/4的量，截至目前為止，大約還有7千多劑還沒使用。

▲指揮中心4/7公布「單株抗體」增3類人可以用。（圖／指揮中心提供）

經指揮中心專家諮詢小組會議決議，單株抗體擴大用藥三類對象，第一為治療中癌症病患（原本是血液腫瘤，現在擴大到所有惡性腫瘤）；第二是器官移植病患（含骨髓、幹細胞移植）；第三則是長期治療全身性自體免疫患者。

莊人祥表示，上述擴大適用對象範圍，將自指揮中心正式函地方政府衛生局轉知醫療院所實施後一個月，視病毒變異株流行情形與使用效益，再召開專家諮詢會，評估是否調整相關建議。