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大陸 大陸焦點 特派現場

5歲童遭虐到「雙腿截肢」一見親爸淚：媽媽對我不好！地獄慘況曝

▲▼生母虐待5歲兒子致截肢。（圖／翻攝自南方都市報）

▲生母虐待5歲兒子致截肢。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一則「5歲男孩被生母虐待致雙腿截肢」的求助信近日引發關注。文中提到，家住江蘇南通平潮鎮的5歲男童小宣（化名），被親生母親虐待致雙腿截肢，還曾被生母用冷水泡腳、熱水燙頭等。目前，孩子親生母親已被警方控制。

據《南方都市報》報導，3月30日，小宣親生父親門先生表示，今年1月2日，小宣母親打電話給他說孩子生病了，腿不能走路了。他趕回家後，發現孩子雙腳紅腫，「第一節腳趾已經發黑」，他便送孩子去醫院治療。

門先生說，「孩子說（媽媽）對他不好，也不給他吃東西。」他懷疑孩子被母親虐待，遂決定報警。

一份診斷證明看到，小宣因「雙足壞疽」在2月1日進行了雙側小腿截斷手術。此外，據相關醫療紀錄顯示，小宣還被診斷為多器官功能損害、重度營養不良伴消瘦、創傷性蛛網膜下腔出血等。診斷證明書顯示，小宣因雙足壞疽進行了雙側小腿截斷手術。

門先生表示，他來自安徽，長期在安徽蚌埠打工，而小宣與其親生母親則住在江蘇南通平潮鎮，他每個月會給家裡寄生活費，平時雖然會和小宣母親通話，但此前並不知道兒子一直受其虐待。

▲▼生母虐待5歲兒子致截肢。（圖／翻攝自南方都市報）

▲診斷證明。（圖／翻攝自南方都市報）

門先生表示，小宣在做完截肢手術後，又接受了顱內高壓的治療手術，目前正辦理出院，「小宣現在視力很差，眼睛這塊或將很難恢復，之後還需要接受治療。」

門先生說，前期治療費用並不算多，由他和鎮政府的籌款共同支付，而後續假肢和眼睛治療還需要一大筆費用。他也因為要照顧患病的小宣，此後一段時間不能正常工作，目前面臨窘境。

同日，平潮鎮婦女聯合會一位工作人員表示，就小宣被生母虐待的情況，該會去年曾聯合相關部門與孩子母親交涉，孩子母親曾保證不會再欺負孩子。目前，孩子親生母親已被警方控制。

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