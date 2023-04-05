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社會 社會焦點 保障人權

跟女友吵架竟遷怒！渣男亂棒打死毛小孩　隔月再用熱水燙米克斯

▲▼ 。（示意圖／非當事狗／達志）

▲許男多次從網路領養狗狗，卻未好好愛護。（示意圖／非當事狗／達志）

記者白珈陽／台中報導

台中市許姓男子在臉書社群領養1隻黃色米克斯犬「阿肥」，某日與女友吵架竟把狗狗當作出氣筒，涉嫌拿棍棒將牠活活打死；檢方又查出許男用熱水淋燙另1隻領養回來的黑色米克斯犬，造成狗狗全身7成嚴重燙傷、大量脫毛，全案偵結依動保法起訴許男。

檢警調查，許男跟女友同居，他多次在臉書社團領養狗，2021年3月間與女友發生口角後，發現領養不久的黃色米克斯犬「阿肥」隨意大小便，隨即遷怒持棍棒將「阿肥」活活打死。經民眾報案，警方同年11月間持搜索票，在許男住處附近的空地，發現被裝在麻布袋的「阿肥」遺體。

檢警又查出，在案發才過一個月，許男2021年4月間又跟人領養2隻狗狗，其中1隻黑色米克斯犬遭許男以熱水燙傷，造成尾巴、頭頂、背部、四肢有2至3度燙傷，面積高達百分之70。

許男坦承犯案，稱曾拿木棍暴打「阿肥」，翌日發現「阿肥」失去生命跡象，便將牠裝進塑膠袋、麻布袋後丟棄空地；而燙傷的黑色米克斯犬，則是在洗澡時有發生大量脫毛的狀況。

檢方認許男虐狗事證明確，造成「阿肥」慘死、黑色米克斯犬嚴重燙傷，依2個動物保護法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌將他起訴。

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