記者唐詠絮／綜合報導

送煞又有稱送肉粽，又名送吊煞或送弔客，早年流傳於彰化鹿港海線一帶，會先由法師將符咒開光，接著調用神明的兵馬做結界，扮演鍾馗後會打草龍破煞，由於會用雞鴨去開光鹽米，把煞壓送出海，有動保團體不畏沖煞，前往喪家送肉粽現場，救出鮮血直流的雞鴨，影片曝光後，感動許多網友。

▲簡語錡從送肉粽現場救出活鴨。（圖／簡語錡提供，以下同）

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▲簡語錡從送肉粽現場救出活鴨。

動保團體「一起幫助雞鴨鵝」簡語錡說，昨天晚上北斗有喪家舉行送肉粽儀式，必須取活生生的雞鴨血壓煞，於是趕往現場，其中雞隻已經熱衰竭死亡，而鴨子嘴旁被切出一個傷口血直流，她將鴨子救出後，一度因為大量流血而無法喝水吃食物，經過一夜的照顧後，早上看到血不流了，這才放心。

簡語錡從2019年開始協助雞鴨禽類救助，去年就救了1500隻，除了台南有一處養鴨場要送到化製場救出750隻蛋鴨外，其餘還有從彰化及各地送肉粽現場救出的雞跟鴨，這些救出來家禽都送往溪州及台南等地的護生園照顧。

▲簡語錡從送肉粽現場救出活鴨後仔細檢查。

簡語錡說，這些被用過的雞鴨到儀式最後，都會被放生，有的還會流血感染死亡，看得很難過也不忍；現在有一些法師或是葬儀社遇到需要送肉粽，很多都是用硃砂或是用雞鴨玩偶代替活生生的雞鴨，同時而也跟禮儀社及法師喊話，未來若舉辦送煞需要用到活雞鴨，只要跟她們說一聲，都會前往回收，送到護生園讓牠們快樂成長，祈願送肉粽的往生者，離苦得樂、往生善處，阿彌陀佛。

▲鴨鴨流了好多血。