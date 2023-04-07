押土地匯5百萬元投資美金　母姊弟+警察行員...8人苦勸2hrs終阻詐

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名獨居的65歲許姓婦人，日前到銀行提領475萬元現金，堅不吐露用途，3名員警獲報到場後，現場包括許婦的媽媽、姊姊、弟弟以及行員早就費盡唇舌，全都說服不了，員警後來好說歹說，先把許婦帶回派出所，在所內又苦勸1、2個小時，才讓許婦萌生退意，坦承是要透過朋友投資美金。警方查出，許婦先前就有提領鉅款被勸退的紀錄，而這筆錢還是她拿埔里土地抵押而來的。

▲一名婦人抵押土地後，要提領475萬元投資美金，警方、親友和行員全加入勸說。（圖／民眾提供）

台中市警二分局立人派出所巡佐童國棟、警員周錦賢、張博雅，日前上午接獲合作金庫行員來電，有名婦人要提領475萬元，儘管行員關心錢的用途，但許婦堅持不肯透露。

3名員警到場後，除了行員之外，包括許婦的母親、2個姊姊、弟弟早已加入勸說行列，但許婦仍然不願說明領錢原因，員警好說歹說都無效，連要求許婦提供對話紀錄也碰壁，最後許婦終於同意與員警回派出所，許婦這才卸下心防透露，她是在網路上認識對方，聽信對方投資美金，這筆錢就是要交給網友去投資。

員警一聽，馬上就判定是投資詐騙，「錢是你的，警察都這樣做了，你不聽也沒辦法」，「如果投資會賺錢，別人就報給自己親友就好，為何要告訴你這個陌生人？」

許婦愈聽愈有道理，最後在7人努力勸說下，終於打消投資念頭，在場的許母、姊弟們感謝不已。