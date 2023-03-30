打兩劑半年保護力剩5成！醫籲高齡族群「疫苗+1」提升保護力

▲林口長庚醫院副院長邱政洵說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情步入尾聲，指揮中心自3/6至4/30實施「疫苗+1」全民新冠疫苗接種活動。根據指揮中心統計，上周每天接種人次為1.2萬人次，專家呼籲，mRNA單價疫苗保護效益會隨時間減弱，尤以65歲以上族群，接種2劑6個月後，保護力僅剩下53％，呼籲高齡族群盡早補接種，提升保護力。

指揮中心今（30）日請來林口長庚副院長、感染科醫師邱政洵分享國際最新疫苗研究。

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邱政洵提到，美國CDC於2021年至2022年7月分別於Delta、Omicron流行期間，分析18歲以上成人接種mRNA疫苗對於預防住院之疫苗保護效（VE），結果顯示Omicron流行期間，接種完劑2個月內預防住院之VE為73%，之後隨時間減弱,至6個月約57%；接種完3劑後2個月內VE為89%，至6個月約66%，8個月以上約31%。以年齡來看，65歲以上長者接種完劑2個月內VE為77%，後隨時間減弱，至6個月約53%。

▲針對不同年齡層預防住院的保護力。（圖／指揮中心提供）

另依美國VISION 網絡2022年9月至11月BA.5為主要Omicron病毒流行期間，分析18歲以上成人接種COVID-19疫苗效益(VE)，結果顯示，接種3劑單價疫苗後預防住院之效果隨時間減弱，接種後7-119天為68%、120天降為38%。

另外，雙價疫苗疫苗效期研究顯示，與最後一劑單價疫苗接種間隔為5-7個月、8-10個月、11個月相比，再接種一劑雙價疫苗預防住院相對VE為42-48%，單價疫苗所提供的免疫力可能會逐漸消退，因此建議接種雙價疫苗追加劑，提升保護力。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，3/6~3/29 疫苗累計接種40.8萬人次，其中接種莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗約35.6萬人次、接種基礎劑約2.8萬人次。1/1~3/29 國人6歲以上接種莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗累計190.2萬人次，呼籲符合資格的民眾盡快接種疫苗，提升群體保護力。

▼疫苗適用對象。（圖／指揮中心提供）