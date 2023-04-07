駐巴西外交官輕生　游淑慧喊「除三害」：勿將責任推給往生者





▲ 外交部。（圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

我國駐巴西聖保羅駐處3月1名組長王之化墜樓輕生，其遺孀俞惠敏寫信給外交部長吳釗燮，指王生前遭處長馮光中挾怨報復。對此，國民黨台北市議員游淑慧7日批評，台灣要好先要除三害，包括「意識形態掛帥的政治人物、違法怠惰的政府官員、扭曲是非的無恥側翼」，呼籲外交部調查清楚，而不是出事後只會卸責，執意將責任推給往生的人。

針對我國駐巴西聖保羅駐處組長王之化墜樓輕生，游淑慧今日表示，台灣要好先要除三害，包括「意識形態掛帥的政治人物、違法怠惰的政府官員、扭曲是非的無恥側翼」，她質疑，我國駐巴西聖保羅辦事處的王之化上個月輕生，但外交部竟然想掩蓋這件事？

游淑慧說明，有媒體上月就報導王之化墜樓身亡的消息，並點出其墜樓原因疑似與上級長官工作發生嫌隙，當時的外交部僅表示會全力協助處理後事，對於墜樓原因則沒有說明。

游淑慧指控，俞惠敏赴聖保羅處理後事時，馮光中還試圖帶風向，稱王之化死因是和前妻「舊情未了」、「有憂鬱症」才會輕生，痛批「各種推諉搪塞的理由都說得出口，出事了外館和外交部只想推到王之化頭上！要不是俞惠敏四處奔走，向媒體投訴，這件事可能就不會被大家知道」，更質疑外交部發現事情蓋不住，才被動回應會調查相關事證並釐清原委。

游淑慧提及，2018年燕子颱風侵襲日本，造成關西機場嚴重淹水、旅客受困，網路輿論首先質疑駐日代表謝長廷未積極協助，隨後謝長廷利用他的話語霸權，再加上網軍惡意帶風向，將一切過錯推卸給大阪辦事處，時任辦事處長蘇啟誠在輿論風暴中自殺身亡。悲劇發生後，蘇處長遺孀四處奔走，向媒體投訴後才讓內情被公諸於世。她質疑，才五年的時間，類似的悲劇又再度發生，外交部真的有深切檢討嗎？

游淑慧呼籲，外交部應該調查清楚，而不是出事後只會卸責，執意將責任推給往生的人，檢調也應該要主動積極偵辦，給全民真相，還家屬公道。