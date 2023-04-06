駐巴西外交官輕生！外交部證實有錄音檔　內容涉及「個人關卡無法過」

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

我國駐巴西聖保羅駐處3月1名組長王之化墜樓輕生，其遺孀俞惠敏寫信給外交部長吳釗燮，指王生前遭處長馮光中挾怨報復，是含冤而死；俞也表示把王生前的錄音檔傳給一名黃姓科長。對此，拉美司副司長馬博元今（6日）證實該音檔存在，內容重點是說王之化有一些個人關卡沒辦法過，並強調沒拿公家一毛錢，沒有提及馮光中的事情。

臉書粉專「臺灣爆報 Formosa future of first-hand news」昨早刊登俞惠敏寫給吳釗燮的公開信畫面，內容指出王之化2022年7月被派到聖保羅辦事處，俞曾聽聞丈夫因不願為近40萬美元的官邸修繕費草率核銷，遭馮光中挾怨報復，且意圖栽贓王貪汙公款，甚至馮與其妻子兩人誤導王之化輕聲風向。

此外，聲明稿中也提及，王之化生前曾錄音以明心志，並傳給辦事處以外的同事及友人，而俞惠敏認為王輕生極可能與此事有關，因此將錄音檔案傳給了黃姓科長，希望能主持公道。

對此，馬博元6日表示，該案事發後外交部第一時間通知俞惠敏，協助她到聖保羅處理後事，也安排包括接機、住宿等；追思會是按照俞惠敏的意願辦理法會，現場的布置等都有經過俞地同意才辦理。

針對俞惠敏所稱的音檔，馬博元說，確實有這個音檔，他個人聽過音檔，外交部也有逐字稿，內容部分牽涉隱私他不方便透露，不過音檔重點是說王之化有一些個人關卡沒辦法過，並強調沒拿公家一毛錢，沒有提及馮光中的事情。馬強調，他不清楚王之化的關卡跟工作還是私人有關。

馬博元強調，該案已交給政風單位調查，待調查完，將適時跟俞惠敏與外界說明。

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