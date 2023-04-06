歷史性蔡麥會後　美眾院外委會主席今訪台畫面曝

▲美國聯邦眾議院外交委員會麥考爾主席伉儷搭乘行政專機抵台。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文於台灣時間6日凌晨在加州與美國眾院議長麥卡錫等18位兩黨眾議員舉行歷史性會談後，外交部證實，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）4月6日至8日率團搭乘美國行政專機來台訪問，外交部表達誠摯歡迎，訪團在台期間將晉見正副總統蔡英文、賴清德。

此次訪團成員另包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim, R-CA）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera, D-CA）、聯邦眾議員希爾（French Hill, R-AR）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler, R-PA）、汀恩（Madeleine Dean, D-PA）、羅勒（Michael Lawler, R-NY）以及莫倫（Nathaniel Moran, R-TX）等，全團共8位國會議員。

外交部常務次長俞大㵢6日上午代表我國政府前往接機，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並接受立法院院長游錫堃及外交部部長吳釗燮款宴；另將與我方官員就台美關係各項重要議題交換意見。

外交部說明，麥考爾主席在就任外委會主席之前，曾長期擔任外委會共和黨首席議員及國土安全委員會主席，是美國國會中挺台最力的國會領袖之一，近年來美國國會所有挺台舉措，均有麥考爾主席對台灣鼎力支持的身影，包括上（117）屆國會提出眾院版「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），以及與時任眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）聯名致函拜登政府促請加速對我軍售；金映玉主席也是重要友我議員，曾於上屆國會提出「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，並已獲拜登總統簽署生效完成立，金主席另於本（118）屆國會提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）。

外交部表示，貝拉首席議員則曾提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）、「台灣和平及穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）以及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），3個法案的核心內容均獲納入《2023會計年度國防授權法》（NDAA 2023）並通過生效；希爾眾議員及瑞森紹爾副黨鞭經常連署友我聯名函及法案，並曾分別提出「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act）及「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）；汀恩、羅勒以及莫倫眾議員也多次透過投票、向媒體發聲等方式表達友我立場。

外交部說明，本次是麥考爾主席首次訪台，也是第一次以外交委員會主席身分率團出訪。值此全球及區域情勢快速變動、中方持續升高對我威嚇及脅迫打壓之際，美國聯邦眾議院外交委員會籌組重量級訪團來台，充分彰顯美國國會不分黨派對於台灣的堅定支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。相信麥考爾主席此次率團來訪，定能強化台美關係的緊密友好，進一步深化雙方在各領域的全球夥伴關係。