俄羅斯沒收高官、國營企業高層護照　防叛逃洩密

▲俄羅斯護照。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

金融時報報導，俄羅斯安全部門沒收高階官員與國有企業高層的護照，阻止這些人出國。這顯示出，克里姆林宮與俄羅斯聯邦安全局對於俄羅斯平民菁英忠誠度的質疑，他們當中許多人私下反對烏克蘭戰爭，也對生活受到戰爭影響的狀況感到不滿。

俄羅斯當局深怕國內菁英分子叛逃或洩密，多名知情人士透露，隨著俄羅斯入侵烏克蘭的行動持續，安全官員要求部分重要人物與前官員交出護照。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）證實，俄羅斯政府收緊部分敏感領域工作者出國旅行的限制，「這方面有更嚴格的規定，在某些地方已經形式化，有些地方取決於具體情況，針對特定員工，自從特別軍事行動展開以來，這個問題受到更多關注。」

自從蘇聯時代以來，擁有接觸中級國家機密權限的俄羅斯官員一直以來都被要求把護照存放在指定地點，由部門企業特別部門來管理。不過依據前官員與高層透露，俄羅斯安全部門很少執行這些規定。

文中指出，在2014年俄羅斯入侵克里米亞之後，這些情況出現變化，安全部門開始示警不要前往美國、英國等國。消息人士指出，在去年全面入侵烏克蘭之後，相關限制措施的範圍擴大，且在很大程度上取決於國家機構個別安全人員的想法。

出於這個原因，各個國家機構所採取的安全措施各不相同，部分機構要求中階官員避免出國，其他機構可能允許高階官員在合理範圍內出國。還有人透露，一間大型國有工業公司高層若未取得官方許可，禁止前往距離莫斯科2小時車程以上的地方。