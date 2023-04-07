旅行社弄丟護照！一家4口到小港機場才知道　她花15萬連假一場空

▲原PO到機場才知道護照不見，連假無法出國遊玩。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名女子表示，她2月向「品冠旅行社」聯繫，幫家中4人訂了去越南的旅行團，並將護照等資料寄到位於高雄的旅行社。沒想到，出國當天她們一家四口抵達高雄小港機場，這才發現護照被旅行社搞丟，讓她們連假完全無法出遊。

該名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她2月18日跟「品冠旅行社」下定越南5日旅遊，並於3月6日寄出護照、簽證等文件，3月22日付清所有旅行費用，並於出發前一天（3月30號）與旅行社人員聯繫，提醒4月1日要帶證件去機場會合。

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豈料，原PO一家四口4月1日凌晨2時30分從台北南下高雄，並於凌晨5時許抵達小港機場；原PO一家人是此旅行團最早抵達的，卻被領隊告知沒有護照，因此立刻跟旅行社聯繫，對方卻先說台北公司已於3月31日將護照寄往高雄，但高雄卻未與台北確認，目前不清楚包裹在哪，讓原PO非常無奈，直到所有團員凌晨6時58分出關，她們4人仍在機場不知所措，「我們被丟在高雄小港機場，然後告知，真的找不到護照。可能在台北公司，高雄公司，或是那個連假收不到的包裹。」

▲▼原PO幫家人規劃行程，卻因旅行社的疏失而無法出國，感到非常內疚。（圖／翻攝爆料公社）



原PO表示，她連繫旅行社的業務，希望對方可以幫她們找一間飯店，因為整晚趕車搭飛機沒睡覺，但對方卻以公司的人都在休假而拒絕，連訂車服務都無法做到，讓原PO再次暴怒，「當下我除了爆炸，腦子一團亂，看著家人大家都很茫然，又餓又累，行李又大，我真的好想哭⋯但是我不行，旅行是我安排的，我必須好好安頓家人」、「你們做錯事，把我們丟包在機場，這就是《品冠旅行社》處理問題的態度，『旅行社休假中，麻煩妳們自己處理。』」

網友看完紛紛留言，「人家客人4/1要出國，結果給人家31號才寄出！？」「這個太扯了，是我真的會暴走，一個滿心期待已久得旅遊，就這樣被毀了」、「也太慘了吧」、「不應該犯的低級錯誤，這不是退費就可以解決的事，有夠離譜」、「建議樓主先報警。不然護照被非法使用妳又沒報案記錄，會變妳有事」、「旅行社以為4月1日真的是愚人節嗎？有夠誇張」。

對此，品冠旅行社表示，因公司內部人員作業嚴重疏失，導致出發當日貴賓4人護照，未能於高雄機場如期交付，導致旅客無法出國，特此道歉，並依旅行合約之約定全數賠償，等於每人賠償3萬7800元，4人共計15萬1200元，再加上賠償100%的團費15萬1200元，共賠償30萬2400元，「再一次鄭重地由衷向您致上最深的歉意」。

▼品冠旅行社回應如下。（圖／翻攝爆料公社）

