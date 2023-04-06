狒狒枉死槍下！六福村「狀況外還說謊」　竹縣府開出首張罰單

▲六福村遭開罰最高5萬。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、蔡怡萍／新竹報導

東非狒狒在圍捕時遭槍殺身亡，後來六福村承認狒狒就是從園區脫逃，新竹縣府農業處認為六福村違反野生動物保育法，開罰最高金額5萬元。

自從狒狒出沒在桃園地區，六福村多次否認狒狒是從自家逃出，最終狒狒遭射殺身亡後，又突然改稱從結紮傷口判斷，承認脫逃狒狒是園區所有，但有參與東非狒狒初步驗屍的成員指出，死亡狒狒身上並沒有結紮的痕跡，對此，六福村表示獸醫於搶救過程，確實發現有結紮傷口特徵，說法前後不一、一變再變，也引發許多網友不滿。

新竹縣農業處指出，依違反野生動物保育法第31條規定，野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失，如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕。依野動法第51條，可處以1萬元以上5萬元以下罰鍰，新竹縣政府業於112年3月31日決議核定，依違反野生動物保育法第37條規定處以最高5萬元罰鍰。

▲新竹農業處要求六福村6個月內盤點園區中狒狒數量、並且植入晶片。（圖／攝影中心攝）



另外，六福村也有協助參與圍捕部分，是自行參加、或是應桃園市政府要求，這部分將依行政程序法，請六福村做陳述，目前新竹縣府已於25日發出公文，限期六福村收到公文後的一周內做出回覆，其他部分在後續釐清相關事證後，會依法做出裁處。

至於是否還會有其他違反野生動物保育法事項，新竹縣政府農業處表示，林務局於3月31日邀集六位動物及AI專家，針對六福村附設動物園之狒狒飼養環境，及放養場域於1個月內完成防逃設施改善及人員教育訓練，並於6個月內完成狒狒種類數量盤點及植晶片，新竹縣政府會依林務局指示以及專家學者提供專業意見，責請園區盡速辦理改善，屆時清查如有違反野生動物保育法之規定者，將依規裁罰。