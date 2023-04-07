設製毒工寮「雞屎蓋這味」！放養10「大型看門狗」顧500萬安毒

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，有1名製毒集團成員私下將製毒工具從高雄北移，在桃園一處養雞場內偷偷製毒，企圖用雞屎味掩蓋安毒味道，且還在門口放養10多隻大型犬隻警戒，避免警方上門查緝，但最後警員仍機警的突破「犬圍」，直接破門攻堅毒品工寮。

警方調查，38歲的程姓男子夥同35歲、27歲徐姓兄弟檔，找來31歲的張姓小弟，將製毒工具從高雄移往桃園一處養雞場，且還在門口放養10多隻大型犬隻，主要避免有人想「黑吃黑」、或者被警員上門查緝。

▲養雞場設製毒工寮，門口放10多隻「大型看門狗」，看顧5百萬的安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，程姓男子將製毒工廠放置在桃園市楊梅區一處養雞場，還有一個目的就是可以利用養雞的雞屎味，掩蓋住製毒工寮傳出來製作安非他命的臭味，警方掌握情資後立刻發動前往逮人。

警方在養雞場門口徘徊，發現10多隻看門狗，最後決定把車開進養雞場，並且直接衝進製毒工寮進行攻堅壓制，最後當場逮捕程男等4人，訊後依照毒品罪嫌將4人移送法辦。

▲警方當場查扣2.75公斤的安非他命成品，另外還有半成品，估計市值達5百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，程姓主嫌主要替製毒的徐姓兄弟找地點，最後還參與販賣毒品，另外張姓小弟則是在一旁負責攪拌，警員當場查扣2.75公斤的毒品安非他命、製毒鹵水半成品一桶、各式製毒原料及工具1批，初步估計毒品市值高達5百萬。