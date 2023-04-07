水源快驚現雷射光！被惡劣駕駛狂閃「秒瞎」險出事　警祭2重罰

記者邱中岳／台北報導

網友在日前貼出一段影片，影片中發現駕駛車輛後方的休旅車，車內突然射出一道雷射，駕駛當時被後照鏡的雷射光照到眼睛，甚至一度還無法直視前方路況，最後只能下交流道就醫，事後被雷射筆照的男子，也將影片貼上網路，網友也紛紛指出「檢舉起來」。

1名網友在臉書社群「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，一台轎車行經北市水源快速道路，由北往南行駛，在靠近基隆高架道路閘道口，後方休旅車前座竟然射出一道雷射光，造成駕駛眼睛受不了，甚至無法直視前方路線，只能選擇下交流道就醫。

▲駕駛行駛在水快道路上，竟背後方休旅車拿雷射筆直射。（圖／翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

畫面中可以看到，當駕駛前駛在前方，後方的休旅車前座有一個光點，且還閃爍，最後直接射進前方駕駛的眼睛，影片貼上網路後，網友也表示，「檢舉起來」、「難道是在跟攝影車求救」，也有網友表示「車內小朋友在玩，剛好直射到吧」等語。

文山二分局交通分隊分隊長表示，駕車使用雷射筆照射其他車輛後照鏡，恐造成駕駛人行駛安全疑慮，將視個案調查，如違規屬實，按照道路交通管理處罰條例第43條；「以不當方式，迫使他車讓道」。可吊扣該汽車牌照6個月並處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰。

警方也呼籲駕民眾，駕駛人行駛務必遵守交通規則，勿以不當方式造成行車危險，如果民眾有受害，可以透過刑事管道提出告訴，或者提出交通違規，由警方協助受理開罰。