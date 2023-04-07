靜宜女大生「疑為愛赴緬甸」有3大疑點　Dcard校版卻因這事炸鍋

▲失蹤靜宜女大生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

靜宜大學林姓女大生上個月失聯至今，目前人已入境緬甸仰光，據警方調查，林女前任及現任男友都涉及詐欺犯罪，而她隻身赴緬甸的舉動，可能是單純找男友，也可能被騙去當「豬仔」。怎料，Dcard校版引起廣大議論，原本好心張貼尋人啟事的同學，一番話被加油添醋，意外引發論戰，同校生們也紛紛呼籲，請網友別亂傳話，造成班上其他同學的困擾。

林姓女大生自3月29日那天，就已失去聯繫，家屬先前在網上廣貼尋人啟事，並於2日晚間8時報案，經警方調查，林女早在3月30日已離境，她先是搭上飛往英國的班機，結果途中於泰國曼谷下機，停留約5小時後，再飛往緬甸仰光。

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對於林女移動的軌跡，警方認為，事前的計畫相當縝密，不排除人蛇集團介入的可能，但也有一推測，就是她單純飛緬甸找現任男友。

▲家屬當初心急PO文找人。（圖／翻攝臉書社團沙鹿之美）

原本第一時間，同學們在網上不斷轉傳消息，希望能集眾人之力幫忙，其中有位同學也在Dcard張貼尋人啟事，不過後來家屬以女兒的安全為優先考量，便請同學們停止轉傳訊息，並撤下相關貼文及照片，原PO更無奈透露，自己的貼文被隨便拼湊，強調「我從頭到尾都沒有說她（林女）打電話給我哦，也沒有在臉書發貼文，不要亂講話啊！」

沒想到，發文者的好心之舉，加上網友的加油添醋，意外引發爭議與抨擊，而同校生則紛紛留言，「感謝各位之前幫忙我們轉傳，各位的善心我們都有看到！但今天變成這樣的事態，希望大家還是不要怪罪原PO，再拜託各位了」、「先謝謝大家這陣子的幫忙，請大家不要再攻擊原PO，不要過多的去揣測是哪個系級，造成同系或是同班同學們的困擾，也請不要再網路上隨便造謠、傳話」。

另外，針對此案，警方提出三大疑點，目前正在釐清中，包括誰指示林女另外申辦手機、購買機票管道、是獨自購買或是他人協助取得，以及為何會突然前往緬甸？