女子逛街遭搭訕！自戀閨蜜怒「為何不是找我」竟鬧翻　網笑：恭喜

▲自戀閨蜜竟罵原PO是「不檢點的海鮮」。示意圖，非當事者。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有自信是好事，但若自信過頭變成自戀，可就不好了。一名女子表示，自己的閨蜜自戀過頭，總覺自己非常受歡迎，某日她與閨蜜逛街，自己被路人搭訕，自戀閨蜜竟怒「為何不是找我？」並氣到與她決裂，貼文曝光後引發熱議。

一名女網友在Dcard「朋友因為我被搭訕而翻臉」為題發文，表示閨蜜十分自戀，總覺得所有男性都覬覦她的美色，出門都會擔心自己太好看而遇到危險。不管去哪都要「過度的梳妝打扮」，並且不准身邊朋友過度打扮搶她鋒頭，「只要有路人看她一眼，就會不斷重複『人家一直看我，是不是對我有意思、人家有這麼漂亮嗎？』」

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有天兩人去逛夜市，原PO穿得很隨便，短褲+T恤並搭配拖鞋，與盛裝打扮的閨蜜形成強烈對比。不料，突然有路人來搭訕，且是搭訕原PO而非閨蜜，竟讓閨蜜當場臭臉且一路上不理原PO，甚至丟包她事後再傳訊息罵她，「憑什麼搶我的機會，不檢點的海鮮」，兩人就這樣鬧翻。

貼文一出引發熱議，網友們看了奇葩閨蜜的行為紛紛留言，「脫離苦海」、「剛好趁機擺脫她」、「鬧翻也好，什麼是益友什麼是損友，老天幫你看清」、「她有把妳當朋友嗎…」、「心眼太狹小了吧」、「好扯喔 怎麼有這種自戀到生病的人」。

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