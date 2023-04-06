　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

IG設公開「卻不給陌生人看限動」　過來人曝原因：確實會限制

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO會看別人的限時動態。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

IG帳號可以設定公開或私人，若帳號為公開，且無特別限制限時動態的觀看對象，基本上陌生人也能查看。對此，就有女網友發文表示，她沒有追蹤某帳號，但不定期會看對方限時動態，怎料卻因此收到私訊，問她是誰？貼文曝光後，也引發網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「自己設公開帳卻不給看限時」為題發文，提到她跟某個帳號使用者無交集，某次偶然看到對方的照片很好看，且因為搜尋過會出現在搜尋紀錄，所以只要有新的限時動態，她都會點開看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，公開帳號可以讓任何人搜尋、查看，怎料某天該使用者卻傳訊息詢問她是誰，之後可能會限制限時動態的觀看對象，不給她查看。

貼文曝光後，就有網友回應，「所以他會點進去每個觀看者頁面，檢查對方有沒有追蹤他嗎？好羨慕，時間好多」、「超好笑，怎麼會有這種人，還跑來密人家」、「既然怕人看，為何不設私人就好」、「他只是在意別人了，或誤會你是什麼前任小帳」、「設公開看了又跑來密別人，真不想被看就別設公開啊」。

▲▼滑手機,滑IG,IG,instagram,限時動態。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲貼文引發網友討論。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

也有網友推測該帳號使用者的想法，「以我的心態跟你解釋看看，我開公開因為我確實覺得我PO的東西沒什麼好藏的，反正真正不給外人看的我就發摯友，但今天如果某個我不認識並且看起來有點『奇怪』的帳號，並且短期之內不只一次跑來看，我就會想知道會不會是某些我不那麼喜歡的人，那我確實會限制，我不知道你為什麼要一直來看，但是又不跟我『正常』社交」、「雖公開可見，但也不想遇見變態，如果短期一直有陌生人不停的來看，他又不是明星， 你又不是粉絲，那…行為很奇怪不是嗎」。

另外，也有網友透露，「這邊來解答不追蹤看限時的心態！總之多半是以獵奇心態在看，1.可能身邊朋友的朋友、前任、現任之類的好奇去看，2.八卦對象，3.研究怪人，然後只要查過按搜尋就有一排查詢紀錄，所以不會麻煩唷！」還有其他人補充，「還有一個是不想讓自己追蹤數這麼高」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒告「繼光香香雞」贏了
王淨原來超有料！「解放比基尼」辣照曝光　曹佑寧7符號警告
靜宜女大生出國前辦新門號　舊手機送前任！母狂call找嘸人
女大生失聯9天　靜宜大學回應了
小心！妹子點1網址「500萬飛了」　超扯過程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸出口「活泥鰍」驗出動物禁藥　2200公斤退運銷毀

IG設公開「卻不給陌生人看限動」　過來人曝原因：確實會限制

進口蛋上通路被控圖利　農委會：勿再炒作雞蛋議題「製造恐慌」

限時機票優惠來了！國泰航空54航點機票下殺　「最低8820元起」

0422春日趴／野餐必備「三角飯糰DIY」快來報名衝一波

台灣營養精神醫學研究於國際大放異彩！　ISNPR年會表現驚豔

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

奇美醫職場健康月！　建構以人為本的友善職場

和欣客運4／17起票價調漲「短途最多貴10%」　監理所：長途漲幅小

9000元的飲料！「從口袋滑出被罰」騎士傻了　網戰翻：下次掉雞腿

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

大陸出口「活泥鰍」驗出動物禁藥　2200公斤退運銷毀

IG設公開「卻不給陌生人看限動」　過來人曝原因：確實會限制

進口蛋上通路被控圖利　農委會：勿再炒作雞蛋議題「製造恐慌」

限時機票優惠來了！國泰航空54航點機票下殺　「最低8820元起」

0422春日趴／野餐必備「三角飯糰DIY」快來報名衝一波

台灣營養精神醫學研究於國際大放異彩！　ISNPR年會表現驚豔

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

奇美醫職場健康月！　建構以人為本的友善職場

和欣客運4／17起票價調漲「短途最多貴10%」　監理所：長途漲幅小

9000元的飲料！「從口袋滑出被罰」騎士傻了　網戰翻：下次掉雞腿

不爽被抓傷！　暴怒男3度徒手摔牆砸死寵物貓...下場慘了

歷史性蔡麥會後　美眾院外委會主席今訪台畫面曝

大陸出口「活泥鰍」驗出動物禁藥　2200公斤退運銷毀

成龍「舉例易烊千璽」挨轟！　嘆投資人只看流量：動作演員沒機會

羅智強曝馬英九訪陸最大成就　關鍵在「這4字」

製造業太慘！逾8000人放無薪假　創近2年半新高

台積電下跌3元至530　台股跌57點收在15810

最佳第六人之爭不讓了　公鹿波提斯、尼克奎克利競爭白熱化

奇葩！男子「拿手電筒嚇雞」害1100隻死亡　下場GG了

3男女酒後同床！前女友+閨蜜聯手告猥褻　彰化男無罪理由曝

2男坐欄杆抱抱突失衡　從3樓摔下...1人慘死

生活熱門新聞

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

她晨泳30年竟更胖　醫曝原因

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震撼

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

計程車當掩體！桃園男女修車廠前趴地激戰

更多熱門

相關新聞

被詐騙集團盯上　妹子點擊1網址「500萬飛了」

被詐騙集團盯上　妹子點擊1網址「500萬飛了」

近期網路詐騙事件頻傳，詐騙手法千奇百怪，一名24歲的女網友分享慘痛經驗，一個月內被詐騙了500萬台幣，對方透過IG跟她聯絡，接著要原PO下載APP，並給假網站，點擊後就會交出錢包權限，一步一步掉入詐騙集團設好的陷阱，提醒大家多多警惕，並以她作為借鏡，希望不要再有下一個人受害。

她見薪資喊「公司很摳門」　網1原因勸檢舉

她見薪資喊「公司很摳門」　網1原因勸檢舉

紙本發票對獎驚見「跳躍小兔子」！答案長知識　　

紙本發票對獎驚見「跳躍小兔子」！答案長知識　　

妹子幫補血六福村！內行搖頭：這間比較好

妹子幫補血六福村！內行搖頭：這間比較好

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

關鍵字：

IG限時動態Dcard

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

連假衝東京！下飛機「見4景象」讚爆：國旅輸慘

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面