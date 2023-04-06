IG設公開「卻不給陌生人看限動」　過來人曝原因：確實會限制

▲原PO會看別人的限時動態。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

IG帳號可以設定公開或私人，若帳號為公開，且無特別限制限時動態的觀看對象，基本上陌生人也能查看。對此，就有女網友發文表示，她沒有追蹤某帳號，但不定期會看對方限時動態，怎料卻因此收到私訊，問她是誰？貼文曝光後，也引發網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「自己設公開帳卻不給看限時」為題發文，提到她跟某個帳號使用者無交集，某次偶然看到對方的照片很好看，且因為搜尋過會出現在搜尋紀錄，所以只要有新的限時動態，她都會點開看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，公開帳號可以讓任何人搜尋、查看，怎料某天該使用者卻傳訊息詢問她是誰，之後可能會限制限時動態的觀看對象，不給她查看。

貼文曝光後，就有網友回應，「所以他會點進去每個觀看者頁面，檢查對方有沒有追蹤他嗎？好羨慕，時間好多」、「超好笑，怎麼會有這種人，還跑來密人家」、「既然怕人看，為何不設私人就好」、「他只是在意別人了，或誤會你是什麼前任小帳」、「設公開看了又跑來密別人，真不想被看就別設公開啊」。

▲貼文引發網友討論。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

也有網友推測該帳號使用者的想法，「以我的心態跟你解釋看看，我開公開因為我確實覺得我PO的東西沒什麼好藏的，反正真正不給外人看的我就發摯友，但今天如果某個我不認識並且看起來有點『奇怪』的帳號，並且短期之內不只一次跑來看，我就會想知道會不會是某些我不那麼喜歡的人，那我確實會限制，我不知道你為什麼要一直來看，但是又不跟我『正常』社交」、「雖公開可見，但也不想遇見變態，如果短期一直有陌生人不停的來看，他又不是明星， 你又不是粉絲，那…行為很奇怪不是嗎」。

另外，也有網友透露，「這邊來解答不追蹤看限時的心態！總之多半是以獵奇心態在看，1.可能身邊朋友的朋友、前任、現任之類的好奇去看，2.八卦對象，3.研究怪人，然後只要查過按搜尋就有一排查詢紀錄，所以不會麻煩唷！」還有其他人補充，「還有一個是不想讓自己追蹤數這麼高」。