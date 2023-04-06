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贏過50嵐1號！「哪家的加料手搖飲最好喝」她推爆1家低調連鎖店

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲不少人喜歡喝手搖飲。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人愛喝手搖飲，而且還一定要加點配料，就有網友不禁好奇拋問，大家覺得哪一杯加料手搖飲最好喝呢？貼文曝光後，許多人喜歡的50嵐「1號」（四季春加珍珠、波霸、椰果）雖也被點名，但更多人推薦水巷茶弄的膠原愛玉小紫蘇。

女網友在Dcard上，以「大家心目中最頂的加料手搖是哪杯」為題發文，提到雖然很多說一沐日的粉粿好吃，不過她已經有點喝膩了，大家有沒有其他推薦的「選手」呢？

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與此同時，原PO也熱情分享她喜歡的4杯加料手搖飲，包含茶聚的沐嵐蘋安紅，無糖就好喝；再來是杜芳子的烏龍鮮奶凍，茶香和奶味都很足；還有麻古茶坊的金萱雙Q，CP值高；最後則是鶴茶樓的舶來那堤加鴛鴦凍（芝麻、杏仁凍），料很不錯。

▲珍珠奶茶,黑珍珠,白珍珠,購買手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲,鬆餅（圖／林世文記者攝）

貼文曝光後，就有網友回應「選手4（舶來那堤加鴛鴦凍）！題外話，我心目中最頂的是水巷茶弄的膠原愛玉小紫蘇」。該則留言獲得最多愛心，顯然有不少網友認同，底下也有人表示，「+1，真的最愛這項」、「我也超愛水巷茶弄！但現在店少好多」、「+1，只點這杯」、「膠原愛玉真的超級好喝」。

此外，也有其他網友留言分享，「50嵐1號無糖去冰，一生推」、「上宇林的粉角（+紅龍奶），迷客夏的Q角(+娜杯紅茶拿鐵）」、「一沐日的粉角蕎麥奶茶，超讚嗚嗚嗚」、「推五桐號的杏仁凍跟仙草凍」、「我現在心目中的愛是『大茗』！紅玉跟酪梨，紅玉奶蓋真的很特別」、「烏弄冬露冬片+杏仁凍」。

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