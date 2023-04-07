手術後補品推薦　一篇掌握手術後營養補充品選擇及術後飲食注意事項

▲手術後補品推薦大骨湯，流質營養好吸收。

圖、文／天天自然提供

手術後身體進入修復期，這時就更需要補充足夠養分，協助傷口復原回到正常狀態，但不知道有什麼手術後補品適合推薦給家人吃，隨便亂補又怕吃錯食物，引發副作用讓身體再一次遭難嗎？究竟手術後補品推薦什麼？要補充哪些開刀後補品與食物對身體比較有利呢？本文將帶各位掌握恢復期的飲食注意事項，以及術後營養品推薦，協助患者吃對食物，盡快讓生活回到正軌。

▲開刀後的患者需食用手術後營養補充品，並給予更多照護及關心。

手術後恢復期進補需要注意哪些事？

不論是什麼原因需要開刀，手術結束後大家最在意的一定是希望盡快回復健康，這時除了需要家人細心的照護，減少傷口感染的可能外，飲食方面也要更加留意，防止原本好轉的病情，因補錯食物而功虧一簣。

1.注意術後飲食原則

剛開完刀身體剛從麻醉的藥效中消退，此時的消化道尚未完全恢復，需要先從流質食物開始食用，補充開刀中失去的養分，待身體狀況調整好後，再改食用容易消化的食物，讓身體一步步慢慢適應。此外，病人可能因為疼痛、行動不便等因素，對食物興致缺缺，但為了維持代謝正常，需要補充足夠熱量、水及電解質，千萬不能因為病痛完全不進食。

▲開刀補品推薦擁有豐富營養的大骨湯。

2.確保攝取充足養分

開完刀後身體會產生發炎反應，消耗大量蛋白質及熱量，這時便需要補足大量的蛋白質、維生素、鋅等營養素，才能提高癒合能力及免疫力來防止傷口感染，以下介紹需要補充的營養素與其功用。

・蛋白質：身體中構成細胞的主要營養素，對於組織修復是必不可少的重要材料。

・維生素A：增進皮膚與黏膜健康的營養素。

・維生素C：可以促進膠原蛋白合成，協助傷口癒合，且具抗氧化能力，能維護身體健康。

・維生素D：可以協助鈣質的運送吸收，維持神經、肌肉系統運作，幫助骨骼生長。

・鋅：維持各種營養素的合成代謝，有助於皮膚組織蛋白質的合成。調節免疫。

・鉀：可排出過多的鈉離子，協助穩定細胞間的運作。

▲開刀後補品飲食禁忌要注意，避免影響傷口復原。

3.小心術後飲食禁忌

除了掌握可以補充的養分，也要留意須避免攝取的食物，以下整理出4個飲食禁忌，滋補時請特別小心：

・少飲用含糖飲料，因其中的糖多為精緻糖，食用過多除了會增加熱量外，也會導致身體發炎因子增加，降低身體回復速度。

・停止喝茶與咖啡，遠離香菸，以降低咖啡因和尼古丁這類刺激物與藥物相衝的風險，避免藥物失效延誤治療。

・少食用生食海鮮，因尚未煮熟的海鮮可能會留有寄生蟲或病原菌，當身體正值恢復期，容易因免疫能力尚未復原而遭到細菌感染。

・少吃上火食材，手術後體內容易氣不順，並有血瘀的現象，補錯食物會讓身體更加上火，導致身體負擔加劇。

開刀後補品食物如何選擇？

▲開刀後補品要選擇能維持均衡營養的食物，充足的養分是加快傷口癒合的不二法門。

剛開完刀的飲食需要採取「漸進式飲食」，可以先準備流質的大骨湯給病人補補身子，大骨湯中的豐富鈣質、維生素A、K2、膠原蛋白等，都是能協助加速患者身體復原的重要營養素。待患者身體休息1、2天恢復後，就可以準備以下協助身體恢復的營養食物，提供給患者補身體：

・蛋白質：蛋豆魚肉類、牛奶、優酪乳、乳酪。

・維生素A：蕃茄、南瓜、胡蘿蔔、魚肝油、內臟。

・維生素C：檸檬、柳丁、花椰菜、苦瓜、菠菜及綠色蔬菜。

・維生素D：鮭魚、鯖魚、蛋黃、香菇、木耳。

・鋅：燕麥片、鷹嘴豆、黑豆、腰果、南瓜子。

・鉀：香蕉、蕃薯、西瓜、馬鈴薯、鮭魚、鮪魚、鱈魚。

手術出院後也別忘了要均衡攝取營養，防止進行劇烈動作，並維持良好的生活習慣，在身體復原的同時，也將對身體不好的影響去除，以回歸健康的體態。

術後營養品推薦：豐富營養的骨頭湯是維持術後營養的好幫手

▲術後營養品推薦天天自然豬豬藜麥番茄湯，將營養精華濃縮在湯水中。

人生中最不想面對的就是難以解決的病痛，不管是患者或是家屬都會為此勞心勞力，當醫師宣判要進行手術時更是晴天霹靂，不僅要考慮開刀住院的花費，術後的營養補充同樣也不能馬虎。隨著開刀的結束，患者需要大量的營養素來修復，但要準備有利傷口癒合，使用好油、好鹽、好食材的餐點並不容易，推薦可以食用營養滿分的豬豬藜麥番茄湯，來自大骨湯中濃郁營養的油脂，配上富含蛋白質的藜麥，最後再搭配各種蔬菜及豬皮熬煮，整碗湯的口感濃郁美味，且富含各類礦物質、膠原蛋白、維生素營養，同時也是符合根治飲食比例的美味餐點，讓患者手術後能獲取完整營養，盡早恢復往日活力。

註：442根治飲食是一種平穩血糖的飲食組合，大原則是每餐1份菜（40%）、1份肉（40%）、澱粉（20%）的比例準備餐點，不在空腹時吃水果或含糖食物。由於血糖＝能量，這樣血糖平穩，身體運作就能順暢，確保增強自癒能力。