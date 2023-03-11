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乳癌佔女性癌症1／4！切除手術怎麼選　醫曝手術新趨勢

▲張群明主任分享乳癌病友最關心的手術方式，讓病友了解目前的手術種類。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張群明主任分享乳癌病友最關心的手術方式，讓病友了解目前的手術種類。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據衛福部統計，女性癌症發生率乳癌排名第一，平均每4位罹癌女性，就有1位是患有乳癌，是不是罹患乳癌只能切除全部的乳房？花蓮慈濟醫院乳房醫學中心分享乳癌病友最關心的手術方式「乳癌手術選擇：乳房全切除或部分切除？」讓病友了解目前的手術種類。

乳房醫學中心張群明主任表示，若是腫瘤較大、多發性腫瘤、腫瘤位於乳房中央或侵犯乳頭、乳房攝影顯示廣泛性或多發性癌樣鈣化點（原位癌）、發炎性乳癌、手術後不做放射線治療，以上任一種情況都建議做乳房全切除手術；但若腫瘤較小，切除後乳房仍能保有良好外觀且能接受手術後放射治療的病友，則適合乳房部分切除手術（保留手術）。

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▲張群明主任分享乳癌病友最關心的手術方式，讓病友了解目前的手術種類。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼張群明主任說，「內視鏡輔助整型式乳癌切除手術」，以自己的乳房做整型修補，術後不會產生凹陷且不會留下任何傷口。

早期乳癌患者有些人的腫瘤較小，不需將整個乳房切除，除了可以做部分乳房切除手術，並可同時進行整型式乳房重建手術。切除腫瘤保留部分健康的乳房組織，並將組織轉位來填補切除腫瘤後所留下來的乳房空洞，重建乳房的缺損，手術後乳房的外觀不會產生明顯的凹陷，能保留較佳的外觀，整型式乳癌切除手術也是目前乳房手術的趨勢。

隨著微創手術器械的進展，有些患者可以進行內視鏡輔助整型式乳癌切除手術，從位於胸部側邊靠近腋下約五公分大小的單一傷口，進行腋下淋巴結取樣或清除，並由此進行乳房部分切除手術，將所要切除的乳房組織取出後再進行乳房整型修補。張群明主任分享，經醫師評估腫瘤的大小與位置，合適者可以進行「內視鏡輔助整型式乳癌切除手術」，以自己的乳房做整型修補，術後乳房不會產生凹陷且不會在乳房上留下任何傷口。

▲張群明主任分享乳癌病友最關心的手術方式，讓病友了解目前的手術種類。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

50歲的陳女士，在一次自我檢查中，發現左乳有一顆約1.5公分大小的腫瘤，經檢查確定罹患乳癌的她非常慌張，也擔心手術對身體造成的影響。在張群明主任建議下，她選擇內視鏡輔助整型式乳癌切除手術，術後幾乎看不出乳房外觀有影響，且不影響日常生活，讓陳女士很滿意。

若是得進行乳房全切除手術的患者，也能選擇內視鏡輔助乳房全切除手術合併乳房重建，傷口同樣在腋下附近，乳房全切除後合併使用義乳或自體組織重建，而重建後的乳房與原本的乳房外觀差異不會太大，且不會在乳房上留下任何傷口。

張群名主任也提醒女性朋友，國民健康署提供年滿45歲至69歲無家族病史的婦女，以及40歲至44歲且二等親以內親屬有乳癌家族史者，每2年一次免費乳房攝影檢查。花蓮慈院在大愛樓一樓服務台旁，也設有癌症篩檢快速窗口，可撥打免付費癌症篩檢專線：0800-200985或03-8561825分機13073、13074、13694預約乳房攝影。早期乳癌的5年存活率高達9成5，女性朋友可多加利用，早期發現早期治療。

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