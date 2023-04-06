　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北101遭蘋果地圖「矮化」！他揪驚人細節　鄉民笑：這樣也被發現

▲有網友發現，Apple Maps的101縮圖少了一節。（圖／資料照、翻攝PTT）

▲台北101。（圖／資料照、翻攝蘋果地圖App）

網搜小組／閔文昱報導

台北101是國內最指標的建築，也是許多觀光客來台必定造訪的景點。不過，有網友近日發現，蘋果（Apple）地圖裡的台北101圖示比現實中的101「少一節」，讓他不禁納悶「這算是很嚴重的錯誤吧？不知道有沒有辦法反應」。貼文一出，貼文一出，馬上讓不少網友笑翻「這到底怎樣發現的？」

台北101為多節式外觀，以吉祥數字「八」（「發」的諧音）做為設計單位，每8層樓為一結構單元，彼此接續，層層相疊。不過近日有網友在PTT發文表示，他在看iPhone內建的地圖時，無聊一算竟發現，蘋果畫的101渲染小圖只有7節，但實際上應該要有8節，讓他不解「這算是很嚴重的錯誤吧？不知道有沒有辦法反應」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友發現，Apple Maps的101縮圖少了一節。（圖／資料照、翻攝PTT）

▲有網友發現，Apple Maps的101縮圖少了一節。（圖／資料照、翻攝PTT）

對此，鄉民們紛紛笑稱，「這樣也被你發現」、「原Po 101系？」、「注意看，眼前建築物少了一層，小伙立馬發覺」、「到底怎麼發現它少一節的」、「被矮化」、「這也太觀察入微了」、「Apple：小子，你找碴是吧」、「其實那是動畫…會慢慢長出少了的那一節」、「謝謝你，無聊人」、「你怎麼會注意這個啦」。

另外，也有人好奇，「我猜跟塞進去的比例有關，塞8節太細長？」、「畢竟Apple連時鐘縮圖的時間也是有在動的，這種小細節應該會注意吧！怎麼會犯這種錯誤呢？」，有網友則說，「在地圖App裡回報這個問題或許能得到改進。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
小情侶停車場「開窗車震」都落網了！他恐被判2年
快訊／郭台銘發聲了！喊話「全民徵召」：讓我參選總統
馬英九嘴角突多「好大一顆黑點」　馬辦曝原因
不是爆肝！醫警告「熬夜重傷1器官」　70%台灣人小心
快訊／以色列遭30枚火箭彈襲擊
快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地「KK園區」
《做工的人》看一半出現「超大咖球星」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北101遭蘋果地圖「矮化」！他揪驚人細節　鄉民笑：這樣也被發現

加拿大妹重機環台誤闖國道！遭阿伯攔車「硬拔鑰匙」…眾人全傻眼

長榮「長鵬輪」在菲遭海盜登船夜襲　張競：政府應嚴肅看待應對

去日本注意！當地猴痘升溫　羅一鈞憂連假效應「疫情燒回台灣」

2023最新畢業起薪排行　三大行業上看月領4萬元

再生醫療草案允未成年捐細胞惹議　生技業者：細胞治療不能只停在自體

《美戰》真人音樂劇搶先看！還原度超高近距離喊：代替月亮懲罰你

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦

猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

調皮姐把玩具擺高看他反應　柴「機靈討救兵」找媽告狀

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

台北101遭蘋果地圖「矮化」！他揪驚人細節　鄉民笑：這樣也被發現

加拿大妹重機環台誤闖國道！遭阿伯攔車「硬拔鑰匙」…眾人全傻眼

長榮「長鵬輪」在菲遭海盜登船夜襲　張競：政府應嚴肅看待應對

去日本注意！當地猴痘升溫　羅一鈞憂連假效應「疫情燒回台灣」

2023最新畢業起薪排行　三大行業上看月領4萬元

再生醫療草案允未成年捐細胞惹議　生技業者：細胞治療不能只停在自體

《美戰》真人音樂劇搶先看！還原度超高近距離喊：代替月亮懲罰你

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦

猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

桃園通緝犯見警飛車落跑　撞上幼兒校車再撞橋墩3傷

感冒不方便下樓…外送員「丟一句話就走人」愛雅無奈：怎麼處理？

IG網紅天菜節目大膽脫褲！　自豪「蛇很大」：謝謝爸媽讓我大人一等

20歲「小許瑋甯」露出超狂馬甲線！　釣出本尊讚：太美了

台北101遭蘋果地圖「矮化」！他揪驚人細節　鄉民笑：這樣也被發現

三菱「Colt掀背車」外型曝光！將與雷諾Clio共用平台　6月發表

彭文正瞎指歡迎蔡英文僑胞「都臨演」　本尊無奈：匪夷所思

快訊／郭台銘發聲了！喊話「全民徵召郭台銘」：讓我參選總統

小情侶停車場「開窗車震」都落網了！制服妹僅17歲　他恐被判2年

矢板明夫／侯朱郭各個有機會　各個有盤算

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

生活熱門新聞

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

祖厝60年前車票　校名震撼全場

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

好市多1夯物「折扣65元」！會員喊買：衝啊

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

她晨泳30年竟更胖　醫曝原因

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震撼

更多熱門

相關新聞

「說超越太臭屁」　林敏雄打造全球最「務實」四季酒店

「說超越太臭屁」　林敏雄打造全球最「務實」四季酒店

全台第一間「四季酒店」2年後將在101大樓對面亮相，投資興建的元利機構集團總裁林敏雄說：「我住過全球10幾間四季酒店，說要超越他們太臭屁了，但台北也一定不會輸任何一個國家。」至於未來的住宿價格，他表示：「從務實的層面來看，價格有一定的市場機制，不會說特別要怎麼樣。」

台北101今晚點燈為土耳其祈福

台北101今晚點燈為土耳其祈福

信義區3處換上「Pray for Türkiye」

信義區3處換上「Pray for Türkiye」

「大齡」辦公室夯　北市2大傳統商圈空置率不到1％

「大齡」辦公室夯　北市2大傳統商圈空置率不到1％

全台最多按鈕電梯　近百按鍵找到眼花

全台最多按鈕電梯　近百按鍵找到眼花

關鍵字：

台北101101蘋果地圖

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

快訊／靜宜女大生下落曝！確定入境緬甸仰光

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

快訊／新店嬤「一身紅衣」氣絕亡！　死因曝光

祖厝60年前車票　校名震撼全場

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面