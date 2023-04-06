台北101遭蘋果地圖「矮化」！他揪驚人細節　鄉民笑：這樣也被發現

▲台北101。（圖／資料照、翻攝蘋果地圖App）

網搜小組／閔文昱報導

台北101是國內最指標的建築，也是許多觀光客來台必定造訪的景點。不過，有網友近日發現，蘋果（Apple）地圖裡的台北101圖示比現實中的101「少一節」，讓他不禁納悶「這算是很嚴重的錯誤吧？不知道有沒有辦法反應」。貼文一出，貼文一出，馬上讓不少網友笑翻「這到底怎樣發現的？」

台北101為多節式外觀，以吉祥數字「八」（「發」的諧音）做為設計單位，每8層樓為一結構單元，彼此接續，層層相疊。不過近日有網友在PTT發文表示，他在看iPhone內建的地圖時，無聊一算竟發現，蘋果畫的101渲染小圖只有7節，但實際上應該要有8節，讓他不解「這算是很嚴重的錯誤吧？不知道有沒有辦法反應」。

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▲有網友發現，Apple Maps的101縮圖少了一節。（圖／資料照、翻攝PTT）

對此，鄉民們紛紛笑稱，「這樣也被你發現」、「原Po 101系？」、「注意看，眼前建築物少了一層，小伙立馬發覺」、「到底怎麼發現它少一節的」、「被矮化」、「這也太觀察入微了」、「Apple：小子，你找碴是吧」、「其實那是動畫…會慢慢長出少了的那一節」、「謝謝你，無聊人」、「你怎麼會注意這個啦」。

另外，也有人好奇，「我猜跟塞進去的比例有關，塞8節太細長？」、「畢竟Apple連時鐘縮圖的時間也是有在動的，這種小細節應該會注意吧！怎麼會犯這種錯誤呢？」，有網友則說，「在地圖App裡回報這個問題或許能得到改進。」