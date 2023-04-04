清明連假台南旅遊愛車突拋錨　熱心南警協助推車脫困

▲張姓男子從高雄駕駛自小客車搭載家人至台南旅遊，行經北門路段路時，車輛突然拋錨熄火，卡在內側車道動彈不得，二分局博愛派出所員警巡邏經過，及時推車解圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南中西區3日清明連假晩間9時許，一名張姓男子從高雄駕駛自小客車搭載家人至台南旅遊，行經北門路段路時，車輛突然拋錨熄火，卡在內側車道動彈不得，導致該路段壅塞，所幸警二分局博愛派出所員警巡邏經過，及時推車解圍，才讓交通順利恢復順暢。

市警二分局博愛派出所警員洪嘉何及黃柏勳，3日晚間9時許巡邏經過北門路段時，發現交通車流緩慢，向前查看發現一台自小客車停在路中央。經員警上前關心得知，40歲張姓男子表示車輛突然拋錨熄火，嘗試數次都無法發動。

因北門路車輛往來頻繁，為避免發生交通事故及阻礙交通，員警隨即請張男先上車打空檔並握好方向盤，警員洪嘉何在後方推車，另警員黃柏勳則在後方指揮交通，順利協助張男將車輛推至路旁安全處，並請其通知維修廠前來協助，張男對於警方的熱心協助深表感謝之意。

市警二分局提醒，發生車輛故障不要慌張，儘快在車後放好警示標示物，避免發生危險，駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險，如遇車輛故障導致交通阻塞，可撥打110請求協助，並聯絡道路救援前往拖吊排除。