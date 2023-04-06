郭台銘想選總統　羅文嘉：悲哀的無腦又想有權力的人

▲郭台銘昨天宣布爭取總統提名。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨宣布爭取國民黨提名參選2024總統，前民進黨秘書長羅文嘉撰文直批郭台銘是「悲哀的無腦又想有權力的人」，從1910年來，中國人專打中國人，郭台銘是沒唸書嗎？郭台銘直接說台灣交給中國共產黨統治，不就得了？

羅文嘉透過臉書翻出，2019年郭台銘曾主張「如果你手上沒刀、沒槍，人家不會專門打你」、「把省下來的錢發展科技」，照郭台銘這個邏輯，台灣不僅不需要買武器，連國防三軍都可以裁撤了，現役、備役、退役人員通通都省下，國防工業的軍備廠、造船廠、兵工廠、汽車廠、中科院都可省下，沒武器要人員幹嘛？

羅文嘉指出，郭台銘當時稱「沒刀沒槍，人家就不會打你，中國人不打中國人」，講得真是妙，因為，從1910年以來，中國人專打中國人，中國內戰不知死了多少人，郭台銘是沒念書嗎？即使中國共產黨建國之後，從圖博到天安門，連手無寸鐵的學生平民都可以坦克輾壓，還把共產黨政權當善心人士看待？簡單說，郭台銘的主張就是投降。

羅文嘉批評，「你（郭台銘）就直接說台灣交給中國共產黨統治，不就得了？連總統也不需要選，選舉經費也可以省下。這種論點的人要當總統，太悲哀了」。他還說，交給共產黨管，郭台銘也不必向國民黨道歉，還有郭台銘家的隨扈保全也可以不必，「當然最好你家不要有錢有車，這樣就不會有人偷你、搶你」。