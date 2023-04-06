郭台銘現在不是黨員　王建煊「我曾經是」：離開後每次都投國民黨

▲王建煊宣布參選2024總統。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘5日召開記者會，宣布爭取國民黨2024總統提名，前監察院長王建煊6日表示，「郭台銘現在不是國民黨員，我雖然不是國民黨，但曾經是」。他認為，如果無黨籍的郭台銘可以被列為徵召候選人之一，他希望國民黨能將他納入徵召，看看黨員及支持者的意向究竟如何？

王建煊今日在臉書發文指出，郭台銘現在不是國民黨員，「我雖然不是國民黨，但我曾經是」。他說，讀高中的時候就加入國民黨，黨齡比很多人都長，他擔任經濟部次長、財政部長及立法委員時，都是國民黨，對國民黨也曾有汗馬功勞。

王建煊說，後來離開國民黨，是因為前總統李登輝搞黑金政治。他與中廣董事長趙少康等人離開國民黨另組新黨，是希望國民黨藉此能離開黑金政治，「坦自說是為國民黨好！離開國民黨這些年，我的言與行都是在幫助國民黨，每次投票，全家都投國民黨。」

王建煊透露，朱立倫選總統時，他曾在住家附近街上歡迎朱立倫，朱看見他，也從宣傅車上跳下來和他擁抱。他表示，這次國民黨要以徵召方式提名總統候選人，如果無黨籍的郭台銘可以被列為是徵召候選人之一，「我也希望能把我一併列入且進行民調，看看國民黨員及支持者的意向究竟如何？」

王建煊強調，國家的進步與國民黨的發展，一切應以國家人民為念，擴大徵招範圍是可取的。