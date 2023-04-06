總統家人低調現身僑宴！姊妹6年不見　蔡英文見家人也好開心

▲總統蔡英文參加洛杉磯僑宴。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文美西時間5日晚間進行此次出訪最後一個行程，與洛杉磯的僑胞共聚，而蔡的家人也低調現身，2位姊姊蔡鳳嬌、蔡瀛如現身僑宴看著妹妹在台上演講、接受僑胞的歡呼、祝福與鼓舞。蔡鳳嬌受訪說，與妹妹（蔡英文）6年沒見，就職後就沒看過她；她說，蔡英文看到整個Family在這裡，也很高興。

▲總統姊姊蔡鳳嬌（右）、蔡瀛如（左）低調出席僑宴。（圖／記者陳家祥攝）

被問到看見妹妹有沒有很開心？蔡鳳嬌受訪時說，「對對對，很高興啊，我跟我妹妹有6年沒見面，就是自從她就職以後就沒看過她」；她說，今天她是特別過來的，妹妹跟弟弟都在洛杉磯這裡。她也說，蔡英文看到整個Family在這裡，她也很高興。

至於有沒有在下午的時候先私下碰面？蔡鳳嬌說，「沒有，因為完全她的行程很滿，都沒有，因為她很忙，我們就是這樣」；她說，蔡英文與麥卡錫見面，也很替她開心，「是啊，很高興，因為這也是台美之間relationship」。

▲蔡英文姊姊蔡瀛如（中）。（圖／記者陳家祥攝）

此次洛杉磯僑宴有不少美國政要出席，因此蔡英文開場特別用英文致詞。她提到，很高興能再次於美國洛杉磯過境，台美社群的熱情歡迎讓她十分感動，「感謝代理州長庫拉納奇斯的接待，讓我們享受美麗的加州艷陽」；也感謝美國聯邦眾議員薛爾曼（Brad Sherman）、艾薩（Darrell Issa）、趙美心（Judy Chu）、康納（Ro Khanna）、朴銀珠（Michelle Steel）、加州州眾議員謝德智（Tri Ta）及友人今晚一同與會，謝謝你們的盛情款待，以及對台灣人民展現的友誼。

「今天早上，我很榮幸有機會在麥卡錫議長的安排下，在雷根圖書館與跨黨派的國會領袖會面。」蔡英文說，上午的討論非常熱絡，內容攸關台美共同的價值與利益，其中包括印太區域的和平穩定、台美社會的繁榮發展，以及捍衛民主自由。

蔡英文表示，她向美國國會議員說明，台灣人民擁有堅強的韌性，堅決捍衛及維護我們現有的生活方式，並持續深化與美國長期堅定的夥伴關係。麥卡錫議長與多位國會領袖跨越政治立場的團結支持讓我深深動容，他們支持台灣的舉動，讓大家知道，在此動盪的地緣政治環境中，台灣人民並不孤單。

「今晚在座的諸位來賓也證明了一件事，亦即台灣做為世界的一股良善力量，永遠不會孤軍奮戰。」蔡英文表示，在座台美社群成員的慷慨與積極，也幫助台灣在世界各地建立起深刻的友誼，其中亦包括今晚與會的多位貴賓。

▲總統姊姊蔡鳳嬌、蔡瀛如低調出席僑宴。（圖／記者陳家祥攝）