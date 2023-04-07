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快訊／蔡英文返國談話　「讓國際看到台灣受到威脅更團結」

▲▼蔡英文返台發表機場談話。（圖／翻攝直播）

▲蔡英文返台發表機場談話。（圖／翻攝直播）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」落幕，7日晚間7點30分訪團返抵國門。蔡英文隨即發表機場談話向國人提出3點報告，強調這次出訪，讓國際社會看到，台灣在面臨威脅壓力時，台灣會更團結，不會因為打壓而屈服，不會因為受到阻礙而停止跟世界交流。

蔡英文表示，這趟為期10天的訪問，造訪友邦瓜地馬拉跟貝里斯，過境紐約跟洛杉磯，感謝每一位夥伴和華航機組成員，大家共同完成這次任務。她也感謝海外僑胞、駐外館的夥伴，是大家的努力才有這次成果；另外，她也感謝行政團隊跟國安團隊維持政務運作，顧好家園讓她可以拚外交。

隨後，針對這次的出訪，蔡英文向國人提出三點報告：首先，雖然歷經三年疫情，台灣跟友邦各項合作依然累積許多成果，好比瓜地馬拉的醫院已經完工運作，貝里斯的計畫也幫助更多弱勢家庭改善生活，未來台灣不僅要繼續貢獻專業，成為擔任世界良善力量，會積極跟國際夥伴合作，創造豐碩成果。

蔡英文表示，第二，瓜地馬拉總統跟貝里斯總督，都公開表達對台灣的堅強支持，在過境美國時候，多位美國跨黨派參眾議員以實際行動表達對台灣支持，台灣守護民主自由的決心，得到民主夥伴的支持，讓我們跟民主夥伴情誼更加堅定。

最後，蔡英文表示，她每到一個地方，海外僑胞都給訪團最熱情的歡迎，台灣勇敢自信向世界傳達了台灣的聲音，在台灣的國人也持續關心訪團在友邦跟過境行程，積極幫忙傳播分享，做溫暖後盾。

蔡英文說，她要說聲謝謝，感謝大家團結合作，讓國際社會看到，台灣在面臨威脅壓力時候，台灣會更團結，不會因為受到打壓而屈服，不會因為受到阻礙而停止跟世界交流，「感謝各位辛勞，休息一晚，我們繼續為台灣的外交跟未來共同來打拼」。

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