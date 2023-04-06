靜宜女大生失聯9天　校方正式回應：祈求學生平安

▲靜宜大學一名女大生失蹤9天，今警方證實女大生已經出境。校方也發出聲明，祈求女大生平安。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市靜宜大學傳出一名林姓女大生失蹤，家屬親友在社群媒體上發文指出，林女自3月29日即失去聯繫，至今都沒有消息，擔心可能遭到人蛇集團控制。警方獲報後展開追查，發現林女已於3月30日出境，搭上飛往英國倫敦的班機，中途於泰國曼谷下機。靜宜大學對此事一直未有正式回應，今天中午發出聲明表示，該生家長已與校方聯繫，學校師長及同學立即動員投入協尋，希望學生平安。

靜宜指出，該生家長與校方聯繫後，學校師長及同學立即動員投入協尋，並與警方等人士隨時聯繫、瞭解案情，希望學生平安；目前已透過相關管道提醒師生特別留意，提高警覺。

警方調查，林姓女大生原與家人相約清明連假返鄉過節卻失聯，經連絡房東後前往租屋處，赫然發現已人去樓空，幾經尋找未果，於2日晚間8時向警方報案協尋。

警方調查發現，3月29日晚間8時許，林女就已離開租屋處前往學校，自此行蹤不明，且林女手機未隨身攜帶，經警方查證林女另申辦一支行動電話門號，經警方緊急協尋定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，研判林女出境可能性極高，經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境，並於泰國曼谷下機。