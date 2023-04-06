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德不孤必有鄰！　陳其邁讚「蔡麥會」：讓國際看到2300萬人的成就

▲▼台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／翻攝蔡英文推特）

▲台灣總統蔡英文會見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／翻攝蔡英文推特）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文於台灣時間6日上午在美國雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引發外界高度關注。對此，高雄市長陳其邁也於臉書大讚「德不孤，必有鄰」，現在台美關係處於史上最強健階段，與歐洲及印太國家的交流也更密切，讓國際看到2300萬人民同感驕傲的成就。

針對蔡英文會晤麥卡錫，陳其邁表示，這不僅為台美關係寫下歷史新頁，也再一次提高台灣的能見度以及國際地位，蔡總統重申台灣致力成為世界的可靠夥伴、區域穩定的基石，以及良善的力量，台灣人民有維護和平的決心，也堅持獨立自主的民主生活。他提到，就像守在電視機前面為台灣選手喝采，相信此刻大家也抱持相同的感動。

麥卡錫議長及跨黨派眾議員也公開聲明，台美人民的友誼對自由世界意義深遠，對維持經濟自由、和平與區域穩定至關重要。他們期盼台美深化合作，也強調會協助強化台灣捍衛自己的能力。

陳其邁指出，疫情後的世界變化劇烈，全球供應鏈重組，台灣被世界高度關注，也被高度需要。他表示，在美國，眾院議長的地位僅次於正副總統，這是1979年台美中斷邦交後，我國歷任總統會見美方層級最高的官員，他強調，誠如蔡總統所說，「德不孤，必有鄰」，不僅台美關係處於史上最強健階段，我們與歐洲及印太國家的交流也更密切，讓國際社會更加清楚，台灣是一個主權獨立的國家，也是自由民主陣營的好夥伴。

陳其邁提到，台灣的國家處境從來嚴峻，從1970年代「一卡皮箱走天下」創造經濟奇蹟，到現在透過半導體產業建立護國神山，我們在幾十年的過程中創造舉世讚揚的民主生活方式。並且貢獻國際社會，台灣也在盟友們的支持下，打開國際地位與空間，並堅定捍衛國家主權與安全。

此外，陳其邁舉例，如美國前總統雷根說過的，「自由並非代代相傳的，它需要每個世代不斷去捍衛與爭取。」，所以大家有責任努力維護安全及經濟的韌性發展，這好比面對下次的棒球經典賽，唯有透過不斷地磨練、付出更多汗水，才能做好準備迎接新的挑戰。

陳其邁最後強調，「台灣就是台灣，我們不是中國的一部分」，透過出訪提高國際能見度，讓國際看到2300萬人民同感驕傲的成就。他更喊話，在此變動時局之下，呼籲國人不分黨派一致對外，共同捍衛國家的主權與民主的價值，支持政府穩健參與國際、連結世界。

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