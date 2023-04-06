游錫堃：非常高興看到蔡麥會　台美關係越來越好

▲立法院長游錫堃肯定蔡麥會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文於台灣時間6日上午在美國雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。對此，立法院長游錫堃稍早受訪表示，台美關係越來越好，感謝美國昔日支持台灣民主化、援贈疫苗給台灣，他樂見蔡、麥在美國見面，「非常高興看到這樣的情形」。

游錫堃上午在立法院受訪表示，當然這個表示台美關係越來越好、漸入佳境，他也非常感謝美國對台灣一向非常友善，台灣在出現困難的時候，美國常常是挺身而出，包括過去民進黨在組黨時，美國也支持台灣民主化，幫了很大的忙。

游錫堃回顧說，去年台灣疫情很緊張的時候，美國馬上就援助400多萬劑的疫苗，台灣非常感謝；對於蔡麥會，游說，（台灣總統與美國眾議院議長）在美國見面這是過去所沒有的，非常高興看到這樣的情形，至於詳細內容他還來不及看，要看過以後才能發表更進一步的意見。

媒體關注，是否期待麥卡錫未來訪問台灣？游錫堃直言，站在國會的立場，當然任何國家的議長都能夠來，他自己也歡迎。

媒體另關注，游錫堃是否期待自己親自前往美國國會進行交流？游說，他想，過去包括立法院前院長王金平、蘇嘉全都有去過美國國會，當然如果有機會的話，他也會把握。