新北男拒還車還加霸王油！躲摩鐵被逮...女友「背4通緝」更扯　

▲新北男拒還車還加霸王油，警循線追查，發現他身旁女友更扯「身背4通緝」。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區28歲向姓男子上個月24日租車未還被告侵占，這個月3日又因加「霸王油」被告詐欺；警方循線，在八里區某旅館內逮捕向男與其林姓女友，一查赫見林女身背4條通緝，經搜索，現場搜扣毒品帶回偵辦，警詢後依毒品、侵占、竊盜、通緝、詐欺將兩人解送歸案。

據了解，向男有多項前科，上個月24日，在新北市新莊區中原路一家租車行租 車未還遭告侵占；3日下午1時許，向男開租賃車，載32歲林姓女友前往新北市五股區新五路一處加油站加「霸王油」1400元。

向男以行照抵押為謊，誆騙加油站員工「等下就會拿錢來還」，但開車離去後一去不返，加油站員工驚慌失措，趕緊向警方報案。警受理後，調閱加油站周邊沿路監視器畫面，發現向男所開租賃車牌與車身不相符，一查才知向男租車沒還，被車行提告侵占，竟偷車牌掛上。

3日晚上約8時許，警方循線在新北市八里區頂寮一街一處旅館內，逮捕向男與其林姓女友，赫見林友身負竊盜、詐欺、加霸王油、訂包裹不付錢等罪嫌，被士林地檢、台北地檢、基隆地檢及苗栗地院發布4條通緝。警方現場搜扣毒品安非他命（毛重3.84公克）、毒咖啡包（毛重2.42公克）一併帶回偵辦，警詢後依毒品、侵占、竊盜、通緝、詐欺將兩人解送歸案。