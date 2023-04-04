普發6000一天花光…弟抓狂怒殺哥　鄰居「3個字」曝他生前為人

▲蘆洲寧靜的社區發生命案。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區3日發生驚悚命案！44歲陳男因為不爽48歲的哥哥一天花完政府普發的6000元，醉酒的弟弟憤而拿寵物繩勒死哥哥再打電話自首，全案已依殺人罪嫌將陳嫌移送法辦。《ETtoday新媒體》記者實地走訪案發地，巷弄內已經相當平靜，鄰居私下透露，兄弟倆真的常爭吵，也說明死者平日為人狀況。

鄰居說，兄弟倆平日常常爭吵，是地方頭痛人物。這戶人家為低收入戶，哥哥遊手好閒，常在住家附近晃來晃去，鄰居們常勸他去工作，但哥哥就常常找藉口而且很碎嘴，像是，沒機車到不了打工地、不知道怎麼找等等，大家聽後都直搖頭。

由於低收入戶的資格，哥哥平日常常晃去區公所、慈善單位領物資，從不缺席，然而，哥哥卻從來沒有心懷感恩，總是想多拿一份，如果沒有拿到他想要的量，他就會笑笑地說「沒關係」，結果暗地裡投訴發放慈善物資的單位，實在「很陰險」，令大家相當頭大。

其實這一家人（老媽媽、妹妹）都很不錯，就只有哥哥比較奇怪，弟弟平常不住在這邊，但只要有回來就常聽到他們爭吵，沒想到在連假期間一家團圓發生憾事。

▲▼新北蘆洲驚悚命案，男子用牽繩勒死親哥。（圖／記者陳以昇翻攝）

這起案件發生在3日上午，因為哥哥一天花完政府所發6000元現金，引發弟弟不爽「竟然有人一天把6000元花光光」氣炸！覺得這樣的金錢觀不行，陳姓兄弟檔發生爭吵後，陳嫌持妹妹的寵物牽繩將哥哥勒斃。

行兇後弟弟自己打電話給警方自首，「我勒死了哥哥，遺體在我旁邊」。蘆洲警方獲報趕抵，發現哥哥遭勒殺，已無呼吸心跳，緊急將人送醫，並將陳嫌逮捕，但哥哥經搶救仍宣告不治。弟弟事後還向警方稱，「想殺哥哥很久了」，全案目前依殺人罪嫌移送法辦。