桃園首例腸病毒71型確定病例出現　4歲女童發燒、口腔潰爛

▲桃園市衛生局籲請家中有幼童與教托育機構應注意個人手部衛生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（14）日公布今年首例社區首例腸病毒71型個案現蹤，衛生局指出，個案是1名4歲女童，因出現發燒、嘴巴出疹且口腔潰爛等症狀，經住院治療後症狀已緩解並出院返家。衛生局將依據「桃園市腸病毒防疫措施」公告，今年平鎮區如同一班級在一週內有2名以上病童時，該班級應停課（托）7日，籲請家長提高警覺，留意家中小孩身體狀況與養成勤洗手等良好衛生習慣。

桃園市衛生局表示，依據疾管署監測資料顯示，上週桃園市（3月5日至3月11日）腸病毒門急診就診計293人次，較前一週（272人次）增加約7.72%，全國腸病毒門急診就診計2,332人次，較前一週（2,277人次）略升2.4%，顯示社區腸病毒活動有發展趨勢。

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衛生局已依據衛福部疾管署建議停課標準，制定公告「桃園市腸病毒防疫措施」，一經疾管署判定曾檢出腸病毒71型之行政區內幼教保育機構或國小低年級，同一班級於一週內有2名以上病童時，該班級即應停課（托）7日，以確保障孩童健康。

衛生局指出，腸病毒71型容易引起神經系統併發症且引拉重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，籲請務必密切注意幼童是否出現「持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，若發現家中幼童出現上述症狀，應立即送往桃市5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛福部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院等就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生機會。

▲桃園市衛生局副局長蘇柏文呼籲，家中有幼童與教托育機構應注意個人及幼童手部衛生，養成勤洗手等良好衛生習慣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局副局長蘇柏文強調，腸病毒在發病前幾天，喉嚨、糞便就有病毒存在且具有傳染力，發病後一週內傳染力最高，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，建議家長及教托育機構應注意個人手部衛生，並使用500PPM消毒水（10公升清水+100毫升市售含氯漂白水）進行環境消毒，以降低病毒傳播風險。另外，國小及教保育機構務必遵守腸病毒通報規定，符合高風險區域學校應依停課規定辦理，以避免校園腸病毒傳播。民眾如有相關問題，可至衛生局網站（http://dph.tycg.gov.tw/）查詢，亦可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。