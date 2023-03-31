快訊／衛生局女墜樓亡！千字文控性侵　執行長逆轉判刑3年6月

▲衛生局女員工淚訴遭性侵，發文後6小時墜樓身亡。（圖／翻攝臉書）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

新北市林姓衛生局女員工2020年7月3日墜樓身亡，她在臉書留下千字文，指控物理治療所的廖姓前執行長性侵，廖男說他跟林女是男女朋友，很對不起老婆，但絕對沒有性侵。林女父母事後也對廖男提告，新北地方法院依強制性交罪判廖男3年6月徒刑，被訴強制罪，無罪。

2017年6月26日林女、廖男及另一名物理治療所陳姓同事一起參加完員工聚餐後，再續攤喝酒，但會後廖男並未返回其住處休息，反而執意要跟林女和陳男一起回到治療所休息。隔日一早，廖男醒來後發現陳男已先行離去，治療所裡只剩下他和林女，一時色心大起，竟對林女性侵得逞。

事後，廖男下跪哭著和林女道歉懺悔，希望林女可以和他交往，給他一點時間處理和老婆離婚的事情等語。林女雖感羞憤屈辱，但幾經權衡後，仍選擇息事寧人，希望2人能終成連理，未料林女卻漸漸發現廖男根本沒有要和老婆離婚的意思，害她陷入進退維谷之境，離職另謀他處。

▲林女於衛生局大樓頂樓墜落。（圖／資料照、翻攝臉書）

但廖男卻仍不斷以願意和老婆離婚，好和林女結婚的謊言糾纏她，最終，林女為徹底擺脫廖男的騷擾，透過友人向廖男的老婆轉達廖男有婚外情一事，怎知林女卻因此被廖妻怒告妨害家庭，讓林女因此備受打擊，最後決定將自己被廖男性侵一事公諸於世，卻又再被廖男怒告妨害名譽，讓她相當難堪。

而2020年7月，林女所服務的衛生局接獲匿名檢舉，指控廖男和林女有不正常男女關係，讓廖女因此被人事人員約談，林女在約談結束後，在臉書寫下血淚千字文講述整起事件的經過後，便從衛生局的樓頂一躍而下。事後，林女的父母不捨女兒蒙冤，怒對廖男提告。

新北地檢署原因證據不足，對廖男處以不起訴處分，但案經再議發回新北地檢署重新偵辦後，檢察官調查林女生前的所有發文，同時比對其父母、同事等相關證詞後，認為林女的死亡是由於羞憤之故而導致，而林女的死亡又與廖男對其性侵得逞的犯行有因果關係，依法起訴廖男。

新北地方法院審理後，依強制性交罪判廖男3年6月徒刑，被訴強制罪，無罪。