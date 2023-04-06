騎士經過樹林　電纜線竟掉落活活電死！台電需賠償1615萬餘元

▲男子騎車經過烏來樹林空地，竟遭電纜電死。此為示意圖。（圖／翻攝自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市羅姓男子2015年間，騎機車路過新北市烏來區一處樹林空地，台灣電力公司的電纜線竟因斷裂而懸落，羅男因此遭活活電死。家屬起訴求償，一審判台電須賠償1484萬餘元，二審改判台電賠償1535萬餘元，案經部分確定、部分廢棄發回後，高等法院更二審改判准扶養費546萬餘元。可上訴。

判決指出，本案發生於2015年1月22日中午，羅姓男子路過烏來區啦卡路9巷36號附近樹林空地，台電編號B6801HA89號電桿和架連的「烏來WK23饋線」因斷裂而垂掛在地，羅男經過電纜線，遭高壓電纜直接電死。

家屬不滿，認為台電對於電纜線管理有疏失，因此提出民事訴訟，向台電請求喪葬費、撫養費、精神慰撫金等，共計求償2264萬餘元。一審法院判決台電敗訴，須賠償1484萬餘元，雙方均上訴二審，家屬再加碼求償400萬元，二審改判台電須賠償1535萬餘元。

全案再上訴最高法院，最高法院計算後，最後判決台電須賠償1,069萬餘元，其餘部分廢棄發回，由高等法院進行更審。更一審審理後，採用內政部公告之2015年度新北市每月最低生活費12,840元為基準，但扣除妻子因財產較多不須羅男扶養，因此更一審改判決台電需再賠償331萬餘元。但再經最高法院廢棄發回。

高院更二審於日前宣判，高院改認定妻子也需要扶養費，經過計算後，更二審改判決台電須賠償羅男的4名子女再加上妻子的扶養費，總計需賠償546萬215元。可上訴。