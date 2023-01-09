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社會 社會焦點 保障人權

日式料店老闆酒駕欠18萬　賴皮拖7年！執行官登門做這事他怕爆

記者黃宥寧／台北報導

太皮！北市1名開日式料理店潘姓男子，2014年、2016年2度無照酒駕還拒酒測，共遭裁罰18萬元，但潘男毫不在乎拖了7年仍不願繳罰款，行政執行署士林分署查扣其銀行存款發現僅有數千元，執行官改赴北投日料店查扣他收銀機現金1萬1530元、多瓶藏酒，潘當場嚇壞，允諾今（9日）前往執行署辦理分期。

▲▼ 日料老闆喝酒 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區開日式料理店潘姓男子無照酒駕遭裁罰，拖了7年仍拒繳，行政執行署士林分署到日料店，他才認命辦分期 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

家住北投區現年57歲潘男，2014年2月7日凌晨12時許，無照騎乘機車行經東華街一帶遇警察攔檢，當場測試酒精濃度超過標準值，警方進一步查獲他非首度酒駕，且5年內駕駛汽車酒測值超過規定標準達2次以上遭裁罰9 萬元，起料，2016年2月1日凌晨再度騎車行經同路段遭攔查，竟直接拒酒測再度遭裁處9萬元，2次酒駕罰鍰共18萬元。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲執行官前往潘男經營的日料店查扣店內酒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

豈料，潘男將罰緩拋在腦後毫不在意，過了7年仍未繳納，由交裁所移送士林分署執行，士林分署收案後雖陸續扣押他帳戶金融機構存款，發現僅有數百元至數千元不等，但執行人員調查發現他在北投區有經營日式食堂，本月6日執行官親自前往，除查扣收銀機內現金1萬1530元，並查扣潘收蔵的2瓶格蘭登威士忌、2瓶清酒及40幾瓶的台灣啤酒。

潘男當場嚇壞頻問「一定要這樣嗎？」最後只好允諾執行人員今（9日）到執行署申請分期繳納，但士林分署擔心他再度耍賴，已將現金先抵繳酒駕罰鍰，倘若潘男未及時清償罰鍰或辦妥分期繳納，會將查封酒類擇期變賣抵償。

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