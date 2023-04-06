不屑評論郭台銘！　沈富雄開嗆：憑什麼對國民黨下指導棋？

▲郭台銘返台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘5日召開記者會，正式宣布爭取2024總統大選國民黨提名。前立委沈富雄6日表示，他很不屑評論郭台銘，因為郭台銘不管是外表或那頂帽子，還是他舉手的姿勢，跟四年前沒有不一樣，更質疑「他憑什麼一回來就對國民黨下指導棋？相形之下新北市長侯友宜實在很老實。」

針對郭台銘宣布參選並為四年前退黨風波道歉，沈富雄今日接受專訪時痛批，「我是很不屑評論他，我一肚子火，郭台銘不管是外表或那頂帽子，還是他舉手的姿勢，跟四年前沒有不一樣，人到了七十歲改不過啦！他就是把成功的商人那套搬到政壇來欺負小孩子，他這個招不僅是奇招、狠招也是霸招，一無是處。」

「郭台銘憑什麼一回來就對國民黨下指導棋？」沈富雄開嗆，郭台銘昨日還拜託大家， 只要接到民調電話，不管那一家做的，請表達「唯一支持郭台銘」， 讓黨中央有明確的依據來提名最能勝選的人。沈富雄質疑，這種口氣是議員初選時會說的，代表他已經啟動初選電話怎麼回答了，相形之下侯友宜實在很老實。

沈富雄直言，侯友宜面對的不是江洋大盜，他面對的是內憂，而且這內憂雖然每股力量都不大，但是卻一大堆且同質性很高，就是不願意看侯友宜當總統。沈富雄說，國民黨主席朱立倫與侯友宜雖然是不一樣的人，但他們卻犯了同樣的毛病，像朱立倫會去安撫每個人，讓大家都甘願，可是這不是好的辦法，他應該高聲一呼，所有反對的聲音自然就沒有了。

同樣的，對於新北市議會民進黨團日前稱「若新北市長侯友宜參選2024總統大選，議會預計將腥風血雨」，沈富雄表示，這反而是侯友宜發揮魄力的機會，議會修理他是應該的，反對黨讓他辛苦也是應該的，「反侯內憂在黨內，現在唯一救選情的辦法，就是朱立倫與侯友宜趕快起來，呼喚全國人民支持。」