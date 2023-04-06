全市緊急停課！巴西25歲男「持斧頭翻牆」砍殺4童　最大年僅7歲

▲巴西布盧梅瑙市日托中心發生凶殺案，家長趕到學校接回孩子。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴西南聖塔卡塔林那州（Santa Catarina）布盧梅瑙市（Blumenau）5日發生慘案，一名25歲男子竟持斧頭翻過一間兒童日間托育中心的圍牆，對著手無寸鐵的孩童狂砍，導致4名孩童死亡，年紀最大僅7歲，而凶手也已自首。布盧梅瑙市長則宣布，該市5日全面停課一天，且進入為期30天的哀悼期。

▲年僅25歲的兇手持斧頭翻過中心的圍牆砍殺4名孩童。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，布盧梅瑙市Cantinho Bom Pastor兒童日托中心5日上午發生凶殺案，當時一名年僅25歲的兇手持斧頭翻過中心的圍牆，朝著在操場上活動的孩童們狂砍，導致3名男童、1名女童死亡，受害者年齡最小5歲、最大僅7歲，還有另外5名孩童遭砍傷，其中一人傷勢嚴重。

警察羅尼（Ronnie Esteves）表示，這名25歲的男性兇手犯案後翻牆逃跑，目前已向警局自首，初步調查後發現他和這間日托中心沒有任何關聯，仍在調查可能的犯案動機。聖塔卡塔林那州州長梅洛（Jorginho Mello）則宣布該市5日全面停課，並進入為期30天的哀悼期。

▲民眾到現場獻花哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）也表示，對一個家庭來說，沒有什麼比失去一個孩子更令人痛苦，更遑論根本無力保護自己的無辜孩子遭人暴力殺害。

近年來巴西的校園襲擊事件越來越頻繁，在2021年聖塔卡塔林那州也有一間日托中心遭襲擊，當時凶手持匕首殺害3名不到2歲的孩童和2名成人。