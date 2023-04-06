一妻多夫好幸福！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿要再找第3個

▲英格麗大讚一妻多夫治好她的憂鬱症。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

巴西一名女網美同時與2名男子交往，儘管目前法律尚未認可一妻多夫制，但她仍然認為兩人是她的丈夫，並分別為其生下孩子。她大讚一妻多夫制治好了她的憂鬱症，更打算再找「第3任丈夫」，不過丈夫們坦言，當發現妻子跟對方在一起時仍會吃醋，無法坦然地接受三人行。

根據《紐約郵報》報導，27歲的拉里英格麗（Lary Ingrid）同時與25歲的賽維亞（Ítalo Silva）與18歲的維克多（João Victor）交往，並稱他們是自己的「丈夫」，英格麗也分別替兩人生下了1名兒子與1名女兒。她經常在TikTok上與190萬名粉絲分享她的三人行生活。

英格麗8年前認識賽維亞，並開始戀愛，不久後賽維亞卻主動提議，要邀請另一個男人加入他們的關係。英格麗最終接受丈夫的提議，並選定自己的青梅竹馬維克多作為這段感情的第3個成員。英格麗說，「我從小就知道維克多的存在，他住在我媽媽隔壁，不過後來就離開了。」

她說，「有一天他回來了，變成一個大帥哥，然後突然想要吻我，於是我們就接吻了。」她還大讚，這樣的關係治好了她的憂鬱症，甚至想要再找第3任丈夫加入他們。

維克多坦承，自己一開始對於加入這段三人行的關係感到很猶豫，但最終還是在協議下，答應這段一妻多夫制的關係，因為他知道，這是唯一一個能讓他和心愛的女人在一起的方式。維克多直言，「我從小就喜歡她，我早就想要和她交往，但她明確表示無法單獨和我在一起，所以最後我還是接受了。」

英格麗與賽維亞生下1名兒子，隨後又再替維克多生下1名女兒。雖然一妻多夫制與一夫多妻制在巴西都是違法的，但是英格麗一家5口已經住在一起，她也打從心底認為賽維亞跟維克多都是她的丈夫。

不過值得注意的是，賽維亞與維克多看到對方和英格麗在一起時仍然會吃醋，賽維亞甚至認為英格麗與維克多的女兒也是自己的女兒。