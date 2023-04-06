　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一妻多夫好幸福！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿要再找第3個

▲▼一妻多夫好幸福！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿決定再找第三個。（圖／翻攝自推特）

▲英格麗大讚一妻多夫治好她的憂鬱症。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

巴西一名女網美同時與2名男子交往，儘管目前法律尚未認可一妻多夫制，但她仍然認為兩人是她的丈夫，並分別為其生下孩子。她大讚一妻多夫制治好了她的憂鬱症，更打算再找「第3任丈夫」，不過丈夫們坦言，當發現妻子跟對方在一起時仍會吃醋，無法坦然地接受三人行。

根據《紐約郵報》報導，27歲的拉里英格麗（Lary Ingrid）同時與25歲的賽維亞（Ítalo Silva）與18歲的維克多（João Victor）交往，並稱他們是自己的「丈夫」，英格麗也分別替兩人生下了1名兒子與1名女兒。她經常在TikTok上與190萬名粉絲分享她的三人行生活。

英格麗8年前認識賽維亞，並開始戀愛，不久後賽維亞卻主動提議，要邀請另一個男人加入他們的關係。英格麗最終接受丈夫的提議，並選定自己的青梅竹馬維克多作為這段感情的第3個成員。英格麗說，「我從小就知道維克多的存在，他住在我媽媽隔壁，不過後來就離開了。」

她說，「有一天他回來了，變成一個大帥哥，然後突然想要吻我，於是我們就接吻了。」她還大讚，這樣的關係治好了她的憂鬱症，甚至想要再找第3任丈夫加入他們。

維克多坦承，自己一開始對於加入這段三人行的關係感到很猶豫，但最終還是在協議下，答應這段一妻多夫制的關係，因為他知道，這是唯一一個能讓他和心愛的女人在一起的方式。維克多直言，「我從小就喜歡她，我早就想要和她交往，但她明確表示無法單獨和我在一起，所以最後我還是接受了。」

英格麗與賽維亞生下1名兒子，隨後又再替維克多生下1名女兒。雖然一妻多夫制與一夫多妻制在巴西都是違法的，但是英格麗一家5口已經住在一起，她也打從心底認為賽維亞跟維克多都是她的丈夫。

不過值得注意的是，賽維亞與維克多看到對方和英格麗在一起時仍然會吃醋，賽維亞甚至認為英格麗與維克多的女兒也是自己的女兒。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女主播出國被拍！　往下驚見「超兇亮點」
LIVE／直擊中共台海巡航現場！　海上畫面全公布
LIVE／女大生失蹤疑點多！最後身影曝　學者母離奇亡高大成揪
獨／錄取建中北一女「明星國中排名」曝！　教育局回應
以為東京只是高級版台北！　他下飛機「見4景象」改觀
今雨區擴大！　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」
快訊／爛醉男當眾勒斃小黃運將！　目擊者曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

麥卡錫力挺美國對台軍售：汲取「烏克蘭經驗」　呼籲加強台美經貿合作

好市多「客製蛋糕」完美還原！他公開設計圖　網全笑倒：簡直一樣

2孩面前菜刀把未婚夫砍死　警到場目睹辣媽「滿身血在縫屍」

人妻「沒煮晚飯」竟被老公亂棍打死　印度男辯：她太懶惰

烏克蘭曝談判意願！　若反攻成功願與俄國討論「克里米亞未來」

釣魚一半夫突然「暴斃在身旁」　人妻被迫伴屍船上漂流一星期

一妻多夫好幸福！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿要再找第3個

蔡麥閉門會談什麼？　美議員曝：蔡總統熱切期待台美簽自貿協定

蔡麥會影響台灣大選　智庫學者點出「北京兩難處境」

赤裸的身體教育！英國新節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

麥卡錫力挺美國對台軍售：汲取「烏克蘭經驗」　呼籲加強台美經貿合作

好市多「客製蛋糕」完美還原！他公開設計圖　網全笑倒：簡直一樣

2孩面前菜刀把未婚夫砍死　警到場目睹辣媽「滿身血在縫屍」

人妻「沒煮晚飯」竟被老公亂棍打死　印度男辯：她太懶惰

烏克蘭曝談判意願！　若反攻成功願與俄國討論「克里米亞未來」

釣魚一半夫突然「暴斃在身旁」　人妻被迫伴屍船上漂流一星期

一妻多夫好幸福！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿要再找第3個

蔡麥閉門會談什麼？　美議員曝：蔡總統熱切期待台美簽自貿協定

蔡麥會影響台灣大選　智庫學者點出「北京兩難處境」

赤裸的身體教育！英國新節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

總統在美見美國會議長將成新常態？　外交部政次：應該是這樣

亂尿尿惹事！爛醉外送員勒斃小黃運將　行兇過程「忘光了」

說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒吉「繼光香香雞」贏了

總統家人低調現身僑宴　姊妹6年不見、蔡英文見家人也好開心

台灣3月新車銷量出爐「特斯拉再爆大量」！累積銷量已破3000台

麥卡錫力挺美國對台軍售：汲取「烏克蘭經驗」　呼籲加強台美經貿合作

歐美銀行爆雷害台股！　金管會主委：每天如臨深淵、如履薄冰

林心如《模仿犯》演主播遭嫌「有點不到位」！　高毓璘點出2原因

SJ銀赫盡孝帶母追星！　生日捐款：想跟爸爸一樣給予兒童幫助

台61下閘道爭道！2駕駛跳針飆罵「誰插隊」　警方回應了

國際熱門新聞

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

巴西25歲男「翻牆砍殺4童」　全市停課

拍惡搞片　YouTuber惹怒路人被開槍

湖底神秘巨石陣　內陸「百慕達」逾千艘船失蹤

世界最大水底洞穴　竟有「馬雅文化」陰間之路

家門突現10cm斷爪！佈滿鱗片長巫婆尖指甲

他靠ChatGPT算「樂透號碼」真的中獎

他整理遺物驚見「母親與岳父合照」

南極竟有3座金字塔！　證據顯示可能和「史前文明」有關

英節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

心疼爸媽坐地吃飯　女兒送餐桌卻笑翻

露營醒來女兒失蹤　竟是怪男偷抱回家

老公新婚第4天遭炸死　前任恐怖報復

女模全裸墜樓亡　豪宅狂歡崩潰跳窗

更多熱門

相關新聞

21歲女「同時嫁5兄弟」！羞曝：晚上都很忙

21歲女「同時嫁5兄弟」！羞曝：晚上都很忙

「一夫多妻」在一些伊斯蘭教國家與穆斯林為主的地區，是屬於合法的婚姻形式，不過「一妻多夫」可是罕見的婚姻型態。印度有一名女子即有一個非常特別的婚姻，她不僅跟五位男性結婚，這五位丈夫還是親兄弟！

3000萬男娶不到老婆！陸教授推「一妻多夫制」

3000萬男娶不到老婆！陸教授推「一妻多夫制」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

放下道德？陸教授倡「一妻多夫」

放下道德？陸教授倡「一妻多夫」

肯亞2男爭1女多年　決定三人行

肯亞2男爭1女多年　決定三人行

關鍵字：

一妻多夫

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面