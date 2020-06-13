陸3000萬男人娶不到老婆！　復旦教授建議「一妻多夫制」：享齊人之福

▲一胎政策令男女嚴重失衡。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

儘管大陸已經開放「全面兩孩」政策，但生育率表現卻沒有上升，其中男女生比例更是失衡，截至2019年末，男性人口7億1527萬人，女性人口6億8478萬人，相差3000萬人，不少人開始擔心「找不到老婆」。對此，上海復旦大學經濟學院特聘講座教授黃有光指出，建議政府推行一妻多夫制，提高生育率。

黃有光認為，齊人之福、三妻四妾在古代已經司空見慣，而伊斯蘭教國家可以在合法的情況下娶4個妻子，一個妓女一天可以接數十個客人，由這方面為而言，一妻二夫比一夫二妻更為可行，「如果兩個男人願意聚同一個女人，女人也願意，那社會為甚麼要阻止。」

▲ 黃有光。（圖／翻攝自微博）



黃有光的觀點引發熱議。有網友表示讚成，認為可以3000萬男性解決生理需要，但也有人認為「極度荒謬」，打破一夫一妻婚姻制度，卻沒有考慮婚姻中涉及到子女、財產分配、撫養父母、倫理道理的問題，僅考慮男性人口多於女性人口，就實行一妻多夫制度，反之如果女性人口多於男性人口，就實行一夫多妻制度，是「將複雜的問題，簡單退化至原始社會模式，簡直不知所謂」。

據悉，黃有光今年77歲，出生於馬來西亞，為澳洲蒙納許大學（Monash University）榮譽退休教授、上海復旦大學經濟學院特聘講座教授、澳洲社會科學院院士、牛津大學國際優先機構（Global Priorities Institute）諮詢委員。