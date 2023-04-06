喝醉「搞錯人」亂倫親姊！疑本人稱：2人都沒意識　眾網友1點打臉

▲一名男子酒後和親姊發生關係。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

近日一名網友發文指出，他有天喝醉後回到家，姊姊當晚也喝醉，但是躺在他的房間，讓他誤以為是女友就發生關係，事後才發現「搞錯人」，但貼文曝光後，卻被大量網友打臉說「真的醉了根本硬不起來」。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，他女友平時都住在他家，但近日因為要掃墓所以回自己家裡住，而姊姊的男友有家裡鑰匙，三不五時就會來陪姊姊。

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原PO提到，他喝醉那天姊姊因為幫朋友慶生也喝很多，醉到已經沒辦法走路，是姊姊的朋友把她送回家，但不知道她住哪個房間，就隨便把她放進一個房間就離開。

▲男子發文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）



原PO回到房間後，因為喝醉也沒想太多，忘記女友已經回家，而且女友跟姊姊的身材也差不多，「事情就是這麼巧的發生了」，現在他跟姊姊都不敢讓爸媽知道，也已經讓姊姊吃了事後避孕藥。

文章曝光後，網友則紛紛留言打臉原PO，「真正喝醉的狀況是硬不起來的，所以那些說酒後亂性的，其實都很清醒」、「我記得男生喝很醉連女友都沒辦法分辨的話…那邊好像是硬不起來的狀態吧」、「真的醉了根本硬不起來」、「如果很醉應該是軟趴趴才是」、「可以醉到認不出人卻有性慾也蠻厲害的」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

