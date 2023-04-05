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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法

▲▼大陸5日宣布在台灣海峽展開「中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

▲陸方宣布啟動「台海中北部聯合巡航巡查專項行動」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸5日宣布啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，並於晚間進一步表示，將出動大型巡航救助船「海巡06」對兩岸直航貨船等實施現場檢查。對此，陸委會回應，陸方作為是蓄意升高兩岸緊張情勢，且明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，「若陸方執意採取片面無理作為，我方勢將被迫採取相應作法。」

陸委會提到，陸方作為是蓄意升高兩岸緊張情勢，影響區域和平穩定，且明顯違反兩岸海運協議及海事通用慣例，將對兩岸間的交通正常往來產生嚴重不利影響，「我方已向陸方表達強烈不滿及嚴正抗議。」

▼陸方大型巡航救助船「海巡06」。（圖／翻攝新華網）

▲▼中國大陸大型巡航救助船「海巡06」。（圖／新華網）

陸委會強調，疫後逐步恢復兩岸健康有序交流，是我方持續推動的政策方向，「若陸方執意採取片面無理作為，對兩岸正常交流製造阻礙，我方勢將被迫採取相應作法，後面衍生的相關責任必須由陸方負擔。」

根據陸媒報導，「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」為期3天，將出動「海巡06」編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、小三通客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域開展巡航巡查。

報導還提到，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。

陸方資料指出，「海巡06」去年7月正式列編福建海事局，該船總長128公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6600噸，最高航速23節，續航力1萬海里，在沒有外界補給的情況下能在海上巡航執法60天。

▲▼中國大陸大型巡航救助船「海巡06」。（圖／新華網）

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