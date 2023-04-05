掐死小白「好興奮」！桃園惡女燒蛙虐狗紓壓　殘忍真相曝光

▲馬爾濟斯。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／桃園報導

桃園一名36歲林姓女子患有情緒障礙，聽從醫生建議養了吉娃娃及馬爾濟斯，怎料卻是以虐殺寵物的方式來獲得快感，手段極為殘忍。桃園地院考量林女坦承犯罪，依非法宰殺動物罪處拘役40日，併科罰金20萬元。

判決指出，2021年間林女因患有情緒障礙，找心理醫生求助，醫生建議飼養寵物可改善這方面問題，但林女卻從此陷入虐殺動物、昆蟲的惡性循環中，藉此獲得快感。同年9月，她將寵物犬小白（馬爾濟斯）勒頸窒息死亡後，將屍體丟到垃圾車。

全案直到林女因另案涉公共危險罪被逮捕，在警局做筆錄時將虐殺動物一事全盤托出才曝光，經過療養院治療後，主治醫師在報告中提到，林女曾因跟前夫發生衝突而情緒沮喪，出現燒青蛙等失控行為，甚至自曝殺完小白後「很興奮」。

已經與林女離婚的前夫則表示，他發現寵物犬身上不時會有大大小小的傷口，直到小白莫名消失後，他才趕緊將吉娃娃轉送給友人照顧。

檢方調查後認為林女均能詳細記憶案發當下殺害犬隻之情節，足見林女犯罪時神智並未陷於解離，或違法性識別能力低落或喪失之程度，依法起訴。

桃園地院審酌林女僅因一時情緒失控即遷怒並殺害上開寵物犬，手段殘忍，所為亦危害保護動物之社會風氣及善良秩序，實屬不該，惟坦承犯行，依非法宰殺動物罪處拘役40日，併科罰金20萬元，拘役得易科罰金，併科罰金得易服勞役。可上訴。