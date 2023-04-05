幕後／黃珊珊最快明入民眾黨　可望「列不分區」替柯文哲衝政黨票

▲前台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委選舉將於2024年1月13日舉行，民眾黨主席柯文哲參選總統態度明確，4月8日啟程訪美20天，親民黨籍前台北市副市長黃珊珊也將陪同；柯文哲近期私下詢問黃珊珊加入民眾黨意願，黃珊珊態度明顯鬆動，據了解，黃珊珊最快4月6日加入民眾黨，可望成為民眾黨不分區立委名單的最強女棒。

回顧2022年九合一大選，柯文哲盼將台北市長職位交棒給黃珊珊，但因黃珊珊仍為親民黨黨員，使民眾黨部分黨員頗有微詞，最終協調以「無黨籍」投入選舉，但仍不敵國民黨對手蔣萬安。

黃珊珊於選後沈寂一段時間，從美返台後開始在各縣市舉辦簽書會，日前以「社會賢達」身份加入民眾黨選決會，除了她與柯文哲辦公室特聘顧問林有志之外，其他人都是民眾黨黨員，討論著民眾黨黨內的總統、立委提名時程。

不僅如此，柯文哲3日還特別發文點名感謝黃珊珊加入民眾黨選決會，當天受訪時被問到是否排黃珊珊入不分區，更語帶伏筆地說「要看他們意願」。

▲黃珊珊、柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

本站4日掌握，柯文哲在民眾黨內部會議中，已有多次當面詢問黃珊珊加入民眾黨的意願，過去黃珊珊並未正面回應，但近幾天開始態度鬆動，說出「反正只要市長（柯文哲）有需要，我都會全力幫忙」言論。

據了解，黃珊珊預計在4月8日與柯文哲一同訪美前入黨，而民眾黨入黨僅需透過網路線上申請，但因資料準備緣故，黃珊珊最快送件時間點落在4月6日，也就是清明連假過後；一旦黃珊珊加入民眾黨，原有的親民黨籍該如何處理，以及與親民黨主席宋楚瑜之間的互動，勢必備受討論。

而黃珊珊下一步路也受到關注，儘管對外說「謝謝大家忙著幫我找工作」、「置頂選項是全力支持柯文哲參選2024」，但因柯文哲副手條件為「女性、中南部、企業界或財經界」，黃珊珊較難符合，加上民眾黨此次不分區立委席次目標最低為8席，須拿下220萬至230萬張政黨票，若將黃珊珊擺放在7至10席之間，便能解決民眾黨人才短缺問題，成為不分區名單中「最強吸票機」衝高政黨票。

另外，民眾黨今年在不分區立委部分，規劃設定「兩年條款」，也就是將立委4年任期拆成2個人當，意即1人當2年立委，屆時又將碰上2026九合一選戰，黃珊珊會不會再挑戰市長大位，上演「公主復仇記」也有待觀察。