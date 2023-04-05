4332名勞工和解金2億元！北市勞資調解範圍擴大　住新北也可服務

▲台北市勞資調解擴大辦理，住居地在新北市也服務得到。（示意圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

下個月就是五一勞動節，台北市政府勞動局日前統計，111年度共受理4067件勞資爭議調解案件，調解和解率達近6成，成功為4332名勞工爭取和解金額總數達2億餘元，且為體諒在台北市工作的新北市勞工，今年也新增「新北市勞資權益維護促進會」。

台北市勞動局長高寶華表示，雙北生活圈已緊密不可分，許多勞工朋友的工作地與住居地可能分別位於台北市、新北市，為體諒在台北市工作的勞工通勤奔波辛苦，勞動局進一步擴大勞資爭議調解服務區域，自112年1月1日起新增勞資爭議調解委外民間團體「新北市勞資權益維護促進會」，地址為新北市板橋區中山路1段158巷14號，提供更便捷的調解方式供勞資雙方選擇。

高寶華提及，如住居地在台北市的勞工，也可選擇「中華民國勞資關係協進會」，地址為台北市松山區敦化南路1段7號11樓之1進行調解，以就近解決紛爭。

高寶華指出，依據勞動局統計，111年度勞動局委託民間團體為民眾爭取的和解金額達1億1千餘萬元，調解平均辦理日數僅15.12天，和解率達60.42%，可以有效又迅速地協助民眾解決糾紛，勞動局也每年對委外民間團體進行考核與案件審查，調處品質與專業都經認證，歡迎民眾多加利用。

最後，勞動局提醒，勞資雙方如發生勞資爭議，可至勞動局網站下載「勞資爭議調解申請書」，填妥並親簽或蓋章後寄（送）至勞動局，或至勞動局勞動即時通註冊身分並登入，進行線上申請，以保障雙方權益。