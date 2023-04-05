「不用再幫我找工作！」　黃珊珊曝首要任務：全力支持柯文哲參選

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

表態參選2024總統的民眾黨主席柯文哲將於4月8日訪美，前台北市副市長黃珊珊5日表示，將會全程隨行，至於外界問及是否有意投入立委選戰，她說，現在她的清單置頂選項就是「全力支持柯文哲參選2024」，其他什麼也沒想，呼籲好友們不用再幫她找工作，「但請一定先幫台灣找到好總統！」

黃珊珊表示，今年一月，她在美國紐約與孩子度過聖誕節和新年，除了沈澱選舉的疲憊、享受當媽媽的單純生活，更重要的是思索未來的方向。回國後到現在，她感謝媒體與各界朋友都忙著幫她「找工作」，不斷被問到「是否參選區域立委？要選哪一區？四年後選市長？不分區立委？」還有許多里長邀請她去選台北市各選區的立委，但她的回答是，「大家真的想太多了，我其實什麼也沒想。」

黃珊珊指出，她之前生過一場病，生病後寫了兩個表，一個是「to do list」，另一個是「not to do list」，現在已經沒有人可以勉強她做任何不想做的事，她只會做想做、會做、能做的事。她說，現在她的「to do list」的置頂選項，就是「全力支持柯文哲參選2024」，原因是因為她相信柯文哲會是最好的總統人選。

黃珊珊強調，她只相信自己親身所見所聞，也相信有民眾黨的存在，台灣終會走出藍綠綑綁的第三條路，政治環境也會更健康、乾淨、透明，「這一次，我將全程隨同柯文哲訪美，行程與心境完全不同。柯文哲將以下屆總統候選人的身份，拜訪美國政界還有僑界，同時也有多處的企業與民間機構對談與參訪，美方也表示會以總統候選人規格接待，毋庸質疑。」

黃珊珊表示，離開公職後她到台灣各地感受人民的溫度，出國後更是大開眼界，以前只侷限在台北政壇，看到新世界後，更能感受台灣將面臨的重大挑戰，包括高齡少子、極端氣候、貧富差距、能源短缺、晶片戰爭等。

黃珊珊認為，這些現在進行式的挑戰就在眼前，但是政府卻還後知後覺，相關規則與法制十分落後，於是她呼籲，「我的好朋友們，不用再幫我找工作，但請一定先幫台灣找到好總統！」