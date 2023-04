「不用再幫我找工作！」　黃珊珊曝首要任務：全力支持柯文哲參選

▲前台北市副市長黃珊珊。(圖/黃珊珊辦公室提供)

記者詹宜庭/台北報導

表態參選2024總統的民眾黨主席柯文哲將於4月8日訪美,前台北市副市長黃珊珊5日表示,將會全程隨行,至於外界問及是否有意投入立委選戰,她說,現在她的清單置頂選項就是「全力支持柯文哲參選2024」,其他什麼也沒想,呼籲好友們不用再幫她找工作,「但請一定先幫台灣找到好總統!」

黃珊珊表示,今年一月,她在美國紐約與孩子度過聖誕節和新年,除了沈澱選舉的疲憊、享受當媽媽的單純生活,更重要的是思索未來的方向。回國後到現在,她感謝媒體與各界朋友都忙著幫她「找工作」,不斷被問到「是否參選區域立委?要選哪一區?四年後選市長?不分區立委?」還有許多里長邀請她去選台北市各選區的立委,但她的回答是,「大家真的想太多了,我其實什麼也沒想。」

黃珊珊指出,她之前生過一場病,生病後寫了兩個表,一個是「to do list」,另一個是「not to do list」,現在已經沒有人可以勉強她做任何不想做的事,她只會做想做、會做、能做的事。她說,現在她的「to do list」的置頂選項,就是「全力支持柯文哲參選2024」,原因是因為她相信柯文哲會是最好的總統人選。

黃珊珊強調,她只相信自己親身所見所聞,也相信有民眾黨的存在,台灣終會走出藍綠綑綁的第三條路,政治環境也會更健康、乾淨、透明,「這一次,我將全程隨同柯文哲訪美,行程與心境完全不同。柯文哲將以下屆總統候選人的身份,拜訪美國政界還有僑界,同時也有多處的企業與民間機構對談與參訪,美方也表示會以總統候選人規格接待,毋庸質疑。」

黃珊珊表示,離開公職後她到台灣各地感受人民的溫度,出國後更是大開眼界,以前只侷限在台北政壇,看到新世界後,更能感受台灣將面臨的重大挑戰,包括高齡少子、極端氣候、貧富差距、能源短缺、晶片戰爭等。

黃珊珊認為,這些現在進行式的挑戰就在眼前,但是政府卻還後知後覺,相關規則與法制十分落後,於是她呼籲,「我的好朋友們,不用再幫我找工作,但請一定先幫台灣找到好總統!」