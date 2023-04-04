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12星座「被已讀不回」反應！這3人原地爆炸　狂傳LINE逼你回

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲被在意的人已讀不回時，你的反應是什麼？（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

在通訊軟體迅速發展下，被「已讀不回」的經驗人人都有！而你當下的想法是什麼呢？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析12星座被已讀不回時內心的真實反應，並將其細分為「原地爆炸、內心小劇場爆棚、外表冷靜內心崩潰、裝作無所謂」4類型，而你是哪一種。

12星座被已讀不回會怎樣？安德魯提醒，除了參考太陽外，也要一併參考月亮星座：

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1.原地爆炸：牡羊座、獅子座、射手座

這3星座其實有點雙標，自己可以已讀別人，卻不允許自己被已讀，加上火象星座個性急又直，被已讀不回剛開始會先壓抑，但隨時間越來越長，就會按捺不住情緒氣噗噗，有的會LINE訊息連發「追殺」，有的則直接奪命連環Call，但上述行為也得視對方在他們心中有多重要，被越在乎的人已讀不回，他們反應會越激烈。

2.內心小劇場爆棚：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

被已讀不回，這3星座會在心裡演起八點檔！在感情中非常需要安全感的他們，當傳訊息被已讀不回，就會開始胡思亂想，加上本身非常「吃習慣」，何時該傳訊息、何時該向他們報備應已成為雙方默契，突然找不到人或被已讀，會讓他們理智線秒斷，鑽牛角尖的程度超乎想像。

這3星座談戀愛時總有擔心不完的事，今天對方沒回訊息，導致既有習慣被改變，就會讓他們無法冷靜，甚至躲到自己的世界裡、產生諸多情緒，很難拉他們出來。

LINE,聊天,滑手機,通訊軟體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲被已讀不回時你是裝不在意，還是會LINE訊息連發追殺？（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.外表冷靜內心崩潰：金牛座、處女座、摩羯座

被已讀不回時這3人會先幫對方找藉口，「可能在忙、在工作」因此不會想太多，但隨時間拉長，就會開始抽絲剝繭，雖從外表察覺不到他們情緒上的波動，看似沉穩但內心已經大崩潰，接著會回想兩人間有沒有發生什麼事或誤會。當日常的規律被打破，會很想知道「對方為什麼已讀不回」。

若對方事後解釋的理由合理、能被接受，3星座雖然還會有些小情緒，但就不追究了；反觀若理由太瞎還想騙，他們可是會追究到底的。

4.裝作無所謂：雙子座、天秤座、水瓶座

常常也會已讀不回對方的3星座，被已讀時會表現得無關緊要、不在乎，其實內心敏感又細膩，還很會裝傻，一旦被已讀不回，第一時間會裝作若無其事，事實上內心充滿疑問。若遇到曖昧中或想要發展的對象已讀不回他們時，則會選擇默默後退、疏遠，因為可能是對方對自己沒感覺。

他們討厭曖昧不明，要的是確定感，當自己被已讀不回時，內心其實已經有答案了，往後若想再把熱度找回來會很困難，他們沒有你想像中大方，嘴上說著沒關係，其實很在意，一定要能看穿他們的小心思。風象星座對喜歡的人會做球給對方接，若主動丟球給對方卻得不到回應，可是很傷他們自尊的。

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