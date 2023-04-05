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實況主「世界NO.30」紀錄全毀！狂破1.5萬關沒了　兇手是親戚兒

世界排名第30名！中國實況主1.5萬關破關紀錄被屁孩全毀　「還是親媽放任導致」

▲中國遊戲實況主闖關多年《超級瑪利歐創作家2》的紀錄被毀於一旦。（示意圖／翻攝自任天堂官網）

文／CTWANT

中國遊戲領域近期發生一件讓人十分心痛的事情，中國知名實況主「超級小傑」多年來深耕在《超級瑪利歐創作家2》這款遊戲中，甚至打出了突破1.5萬關、世界紀錄排名第30名的佳績。但是自己辛苦許久的遊戲紀錄卻被親戚家的小孩全部摧毀，而且還是自己母親放任所導致。這突如其來的情況讓超級小傑抓狂「萬萬沒想到」。

根據中國媒體報導指出，超級小傑日前在直播中表示，自己的母親趁自己出門時，放親戚的小孩近來自己的房間，結果這個小屁孩不僅亂動亂破壞超級小傑的鍵盤、滑鼠、耳機，就連超級小傑花費多年時間、闖關1.5萬關、世界排名第30的《超級瑪利歐創作家2》遊戲紀錄，也被小屁孩全部歸零，如此情況也讓超級小杰大呼崩潰。

世界排名第30名！中國實況主1.5萬關破關紀錄被屁孩全毀　「還是親媽放任導致」

▲超級小傑自爆悲劇。（圖／翻攝自微博）


也有熟悉超級小傑的網友事後表示，超級小傑其實之前就多次跟母親耳提面命強調「不要帶人進她房間」，但他的母親一直把超級小傑的話當作耳邊風，甚至還將其與其房間當作炫耀與做人情的資本，像是帶人來家裡胡搞瞎搞、趁超級小傑直播時要求他幫宣傳幫朋友小孩投票的事情，這一切切都讓超級小傑苦不堪言。

在超級小傑的事情曝光後，有不少網友都伸出援手，有的去信詢問那些硬體設備被破壞，他願意提供一組給超級小傑。也有人藉著工作上的人脈，幫超級小傑聯繫任天堂，看是否有還原紀錄的可能。超級小傑事後也表示「我運氣不好，從出生以來家庭總是不斷爭吵，帶給我很多痛苦。但我運氣也很好，有一幫朋友總是能幫助我走出糟糕的時刻」。

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