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CNN：考量敏感時機和環境　中國料謹慎回應「蔡麥會」

▲台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

▲台灣總統蔡英文將會見眾議院議長麥卡錫。（左圖／記者林敬旻攝／右圖／路透）

文／中央社香港4日綜合外電報導

總統蔡英文明天將會晤美國眾議院議長麥卡錫，北京則揚言「堅決回擊」。分析認為，由於此刻適逢中國積極修補外交、台灣總統大選將至，前總統馬英九也正訪問中國，北京應會比去年時任議長裴洛西訪台時更加謹慎回應。

美國有線電視新聞網（CNN）的分析指出，蔡英文與麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤的地點在加州而非台北，外界咸認上述安排較不會刺激北京，且中國正面臨外交上的棘手時刻，台灣又將在明年1月舉行總統大選，過往北京的大動作通常會讓外界認為立場親中的國民黨流失更多選票，因此分析人士研判，北京可能不會採取與去年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時的類似反應，而會選擇謹慎行事，或至少設法避免緊張局勢進一步升級。

與此同時，前總統馬英九正在中國訪問，這是自1949年以來台灣現任或前任領導人首次訪中。

澳洲國立大學（ANU）「台灣研究講座計畫」講師宋文笛表示，馬英九的訪問是「半世紀僅有一次的機會，可以傳遞兩岸和諧的訊息，因此北京應該不會想要破壞這種氣氛」。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）表示，上述因素「給中國帶來不要過度反應的壓力，因為任何過度反應只會讓中國離全世界越來越遠」。

然而，這並不意味北京不會密切關注蔡英文的動向，因為中國政府會隨時調整其反應方式，並決定在蔡英文與美國議長會面時應該展示多少軍事力量。

中國不透明的體制，以及其龐大官僚機構內部的潛在利益鬥爭，也使得準確預測其反應變得更加困難。

孫韻說，「每當台灣做出任何中國不喜歡的事情，中國都會以軍事脅迫作為回應」，但在當前情況下，「他們必須考慮反應過度的後果」。

中國也發現，國家主席習近平的親密盟友俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭之後，北京對台灣的所有行動也開始受到更強烈的國際關注。

針對俄烏戰爭，北京還標榜自身「和平倡導者」的地位，以積極與歐洲各國修復關係。

蔡總統出訪之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也將在明天抵達中國訪問，習近平應不會想讓對台軍事威嚇破壞這次與歐洲領袖的重要會面。

在不到6個月前，習近平和美國總統拜登印尼峇里島面對面長談3小時，為冰凍已久的美中關係注入一絲暖意後，北京對蔡英文會晤麥卡錫的激烈回應也可能導致中美關係進一步惡化。

英國倫敦大學亞菲學院中國研究所所長曾銳生指出，較為不公開和激烈的回應「意味北京也不希望與美國的緊張關係升級到可能失控的程度」。

他說：「美中關係的重整雖非主要任務，但緩和緊張局勢也並非完全不可能做到。」

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