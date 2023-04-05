盼「蔡英文任內訪美國華府」！不只是過境　FAPA：合法也合理

▲總統蔡英文訪問友邦過境美國。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文將過境美國加州，並在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。由台灣僑胞組成的台灣人公共事務會（FAPA）總會長簡明子於美東時間4日呼籲，美國國會議員應邀請蔡總統任內訪問華府，這符合《台灣關係法》和《台灣旅行法》的規定，儘管中國國家主席習近平必然會反對蔡英文訪問華府，但美國絕不應任由中國來恣意決定誰能或不能進入其國家的首都。

簡明子表示，身為主權獨立民主國家台灣的民選總統，蔡總統接下來應被邀請訪問美國首都華盛頓特區，方為合理，畢竟《台灣旅行法》於2018年3月經簽署成為美國法律後，已有效解除對台灣高層訪問的所有限制，此外，蔡總統的訪問華府，也符合美國對台政策的長期方針以及1979年《台灣關係法》的規定。

簡明子指出，台灣位居橫跨東北亞日本和南韓到東南亞的菲律賓、印度尼西亞和馬來西亞的主要海上航線，每天，全球有高達50%的貨櫃船通過台灣海峽。因此，維持台灣海峽的和平與穩定對該地區的自由貿易無比重要。

另外，台灣也是美國的重要貿易夥伴。簡明子表示，2020年，台灣是美國的第9大貨品貿易夥伴，貨品貿易總額（雙向）達906億美元；同年，美國與台灣的服務貿易（出口與進口）總額為152億美元。無疑地，台灣為美國提供了一個重要的就業創造來源。2022年，美國市場占台灣整體出口比重達15.7％，而這種台美經濟夥伴關係更是持續發展。

簡明子說明，台灣已成為美國在貿易和投資、健康、半導體和其他關鍵供應鏈、投資審查、科技、教育、以及推進民主價值等方面的重要夥伴。舉例來說，台灣生產了全球60％以上的晶片和超過90％的最先進晶片，這些晶片驅動著從手機到電動車等所有產品，對於全球經濟來說，沒有任何一家公司比台積電更加重要，台積電的先進晶片對iPhone、醫療設備、導彈發射平台和許多其他技術，都是不可或缺的關鍵零件。

簡明子強調，台灣是值得世界各國效法的民主典範，若台灣被高度極權且具侵略性的中國共產政權所武力併吞，這將是對國際法及基本民主原則的公然藐視與踐踏，這也將使亞洲的民主和人權事業整整倒退數十年。

最後，簡明子呼籲，在蔡總統卸任之前，美國做為自由世界的領袖，允許她訪問其首都華盛頓特區，以表彰她及她的國家台灣，將是個明智之舉；FAPA希望美國眾議院議長麥卡錫及參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），在未來12個月內邀請她訪問華府，在拜訪華府期間，蔡總統不僅能與美國國會議員與民選官員共同慶祝史上最佳美台關係，並且能一起討論台灣為何重要，因為台灣對美國與整個自由世界的關鍵戰略、經濟和民主重要性，更不用說，讓蔡總統在美國國會聯席會議上發表演說，在這方面將更具成效。